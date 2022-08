"Expedition Endzone" - das interaktive Hörbuch zum Survival City-Builder-Hit erscheint heute!

Errichte eine Siedlung an der lebensfeindlichen Erdoberfläche mit über 70 verschiedenen Gebäuden und kümmere dich um die Versorgung deiner Männer, Frauen und Kinder.

Publisher ASSEMBLE Entertainment , In-House Entwickler Gentlymad Studios und EarReality veröffentlichen heuteein kostenloses,, in dem Spielerinnen und Spieler zwei Expeditionen aus dem Originalspiel als immersives Audio-Erlebnis genießen können. Die Expeditionen und deren Spielmechanik wurden nahezu identisch umgesetzt, um eine hohe Wiedererkennbarkeit zu schaffen. So können Fans des Spiels bequem per Audio in die Welt voneintauchen.ist über Amazon Alexa , im Browser, auf Amazon , im EarReality Discord und auch bald auf dem offiziellen Endzone-Discord-Server verfügbar. Das innovative Projekt entstand in Zusammenarbeit von Assemble Entertainment und EarReality, der Transmedia Agentur für immersives und interaktives Audio Storytelling.Imkonnten nach einer nuklearen Katastrophe wenige Menschen in unterirdische Anlagen fliehen: die sogenannten “Endzonen". 150 Jahre später wagt sich die Menschheit wieder an die Oberfläche und muss sich einer extrem lebensfeindlichen Umgebung mit radioaktiver Strahlung, Dürren, Sandstürmen, knappen Wasservorräten oder auch Plünderern stellen, um das Überleben der Siedler sicherzustellen!genießt große internationale Popularität und wurde von den Medien auf der ganzen Welt hoch gelobt. Derzeit hatüberauf Steam . Aufgrund der Komplexität des Spiels, der tiefgreifenden Spielmechaniken und der aufwendigen Wetter- und Umweltsimulationen wirdgerne mit Titeln wieundverglichen. Außerdem warbei diversen Awards nominiert, wie zum Beispiel als " Bestes Deutsches Spiel " beim, einem der wichtigsten Preise für die deutsche Games-Branche.thematisiert ein globales, zivilisatorisches Problem unserer Zeit, nämlich den Klimawandel. Neben dem Klimawandel, der durch Starkregen oder Dürreperioden im Spiel verkörpert und direkt thematisiert wird, ist auch eine mögliche atomare Katastrophe ein wichtiger Standpunkt des Spiels. Alle Spielelemente werden vollumfänglich und dynamisch simuliert, das bedeutet einzelne Zellen der Spielfläche beziehungsweise der bespielbaren Karte können austrocknen, verstrahlen und befinden sich im stetigen Wandel je nach Wetterbedingungen.schafft dadurch eine nie da gewesene Komplexität und Dynamik im Bereich der Echtzeitsimulation im Kontext des Aufbaustrategiespiel-Genres.Im Jahr 2021 stürzte eine globale Umweltkatastrophe die Welt ins Chaos und brachte die Menschheit an den Rand der Auslöschung. Doch einige wenige Menschen konnten in unterirdische Anlagen fliehen, die Endzonen. 150 Jahre später wagt sich die Menschheit wieder an die Oberfläche – unter deinem Kommando! In einer extrem lebensfeindlichen Umgebung voller Radioaktivität, verseuchtem Regen und extremen Klimaschwankungen musst du deine Fähigkeiten als Anführer unter Beweis stellen.Zu den bekanntesten interaktiven Stories von EarReality gehören Kundenprojekte wie „Der interaktive Tatort“ und „Meine Toy Story“, aber auch Eigenproduktionen wie „Der Eiserne Falke“ und „Der Zauberwald“.EarReality ist mehrfacher Award-Winner im Bereich interactive storytelling und Featured Agency by Amazon Alexa, Google Assistant und Samsung Bixby.Der Kern des Unternehmens besteht aus den Säulen Content-Erstellung und dem Interactive Storytelling Tool TWIST, mit dem das Unternehmen in naher Zukunft Self-Publishing anbieten will. Ende 2022 wird zudem die eigene Interactive Audio Story App für Mobile erscheinen. Mehr unter www.ear-reality.com