Erster Sticky Business-DLC "Plan With Me" erscheint heute um 15:00 Uhr auf Steam!

Mehr als 100 neue Sticker wie Gewohnheitstracker, Wochentage, Haftnotizen, Rahmen, Washi-Tape und mehr...

Zusätzliche Glitzereffekte für deine Sticker

Mehr Süßigkeiten und Leckereien, mit denen du deine Kunden überraschen kannst

Plus 10 zusätzliche Geschichten neuer Kunden, die einiges zu erzählen haben mit Bezug zu den Themen Planung, Schreiben und Neuanfänge

Publisher Assemble Entertainment und das deutsche Entwicklerstudio Spellgarden Games veröffentlichen heute um 15:00 Uhr den ersten DLC fürAb dann haben Sticker-Fans weltweit mit Plan With Me die Möglichkeit, ihre Sticky Business-Sammlung mit über 100 thematischen Kreationen, zehn neuen, herzergreifenden Geschichten, zusätzlichen Effekten und vielem mehr zu bereichern, das sich rund um das Büroleben dreht.wird zum Preis von 3,99€ erhältlich sein, zum Release spendieren Assemble und Spellgarden 10% Startrabatt.ist seit 17. Juli auf Steam und GOG für 9,99€ erhältlich und begeistert seitdem die Spielergemeinde nachweislich - von den seit Release mittlerweile fast 2500 abgegebenen Steam-Bewertungen sind 98% positiv!Und was wäre ein Release ohne einen Release-Trailer?Dein Stickershop erhält ein Upgrade!Plan With Me fügt deinem Shop nicht einfach nur weitere, tolle Aufkleber hinzu. Nein, es sind besondere Sticker mit einem einzigartigen Thema! Bei Plan With Me dreht sich alles um planen, schreiben, Bullet-Journals und generell alles, was mit Schreibwaren zu tun hat. Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, neue Bekannte wie die Brieffreunde Tim und Sanjay oder den Reiseblogger Dani zu treffen.