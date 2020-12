Erste Featurette vom Cyberpunk-Point & Click-Adventure ENCODYA veröffentlicht & Pre-Order beginnt

Entdecke die dunkle Cyberpunkwelt von ENCODYA in 2,5D mit 2 spielbaren Charakteren.

34+ Nicht-Spieler-Charaktere erwecken die Welt und die Geschichte von ENCODYA zum Leben.

erwecken die Welt und die Geschichte von ENCODYA zum Leben. Mehr als 100 Orte zum Entdecken und Erforschen.

zum Entdecken und Erforschen. Über 4000 komplett synchronisierte Dialogzeilen erzählen eine fesselnde Geschichte.

erzählen eine fesselnde Geschichte. Einige Rätsel werden zufallsgeneriert für eine einzigartige Erfahrung.

Cineastische Cut-Scenes

Erstaunliches Kunst- und Sounddesign.

Der Original-Soundtrack schafft eine spannende Atmosphäre.

Professionelle Synchronsprecher leihen den Charakteren ihre Stimme.

Jede Menge Easter Eggs und 10 Geheimnisse gibt es zu entdecken.

Publisherund der Entwickler '' veröffentlichen heute die erste Featurette vom Cyberpunk-Point-and-Click-AdventureDas dystopische Abenteuer ist ab jetzt vorbestellbar und erscheint am 26. Januar 2021 auf Steam und GOG für Windows-PC, Mac und Linux für 24,99€. Zudem kann ENCODYA ab sofort unter www.encodya.com mit einem Vorbestellerrabatt von 20% vorbestellt werden.Wie bei ' Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice ' und ' Endzone - A World Apart ' wird es auch füreinegeben. Sie kostet 34,99€ und kann aktuell mit einem Pre-Order Discount von 20% erworben werden auf www.encodya.com . Die Version beinhaltet Artbook, Soundtrack, Making of Videos und Wallpaper. Von jeder verkauftenvonwerdenan das Kinderhilfswerk 'Plan International' welches auchunterstützt.Imspricht Chef-Entwickler Nicola Piovesan übermit exklusiven E. In deroffenbart der leidenschaftliche Chef-Entwickler Nicola Piovesan dasvon: Das Setting von Neo-Berlin. Einevoll mit Details und einer atemberaubenden Soundkulisse. Außerdem gibt Nicola Piovesan Einblicke zu seinen Aufgaben, seinem Werdegang und seiner Inspiration zum Herzensprojekt. Mehr in der ENCODYA Featurette: Neo Berlin 2062. Tina - ein neunjähriges Waisenkind - lebt mit SAM-53 - ihrem großen ungeschickten Roboterwächter - in einer provisorischen Dachunterkunft in Neo-Berlin, einer dunklen, von Konzernen kontrollierten Megalopolis. Tina ist ein Kind des Großstadtdschungels, das gelernt hat, allein zu leben, indem es die Müllcontainer der dystopischen Stadt zu plündern und von Schrott zu leben. Ihr treuer Roboter begleitet sie dabei stets, programmiert, um das Mädchen zu beschützen, egal was passiert. Eines Tages entdeckt das kleine Mädchen, dass ihr Vater ihr eine wichtige Mission hinterlassen hat: seinen Plan zur Rettung der Welt zu vollenden! Tina und SAM begeben sich auf ein unglaubliches Abenteuer durch verschiedene Realitäten voller bizarrer Roboterkreaturen und grotesker Menschen. Durch Rätsel und spannende Dialoge werden sie die wahre Bedeutung des Lebens herausfinden.Die Kreativität von Studio Ghibli, die Kulisse und Atmosphäre von Blade Runner und der Humor und Spielstil von Monkey Island: Dies sind die Zutaten, die ENCODYA inspiriert haben, ein Point-and-Click-Adventure-Spiel, das in einer dystopischen Zukunft spielt.ENCODYA basiert auf dem preisgekrönten Kurzfilm " Robot Will Protect You ".