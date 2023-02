Erste Details zur Story von Between Horizons enthüllt

Eine neue Erfahrung: Between Horizons kombiniert Detektiv-Gameplay mit einer adaptiven Sci-Fi-Story, die in einer Metroidvania-artigen Umgebung spielt.

Publisher Assemble Entertainment und DigiTales Interactive , das Entwicklerstudio hinter dem Indie-Hit Lacuna (" Bestes Deutsches Spiel "), enthüllen erste Details zu Between Horizons im heute veröffentlichten Entwicklerkommentarvideo ist, wie bereits zuvor, ein, bei dem es gilt,, eine Verschwörung aufzudecken undzu treffen. Noch dieses Jahr wird der moralische Kompass der Spielergemeinde wieder auf die Probe gestellt, dennerscheint 2023 auf Steam GOG , Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.handelt von der, die nach einem tragischen Unfall den Job ihres verstorbenen Vaters als "Chief of Security" auf dem Generationsschiff Zephyr übernimmt. Kurz nach dem Unfall ihres Vaters entstehen gefährliche Konflikte und eine große Verschwörung bahnt sich an. Stella musstreffen, bevor die Situation an Board völlig eskaliert. Sie trägt das Schicksal der mittleren Generation der Schiffsbewohner - sie wurde also auf der Zephyr geboren und wird bis an ihr Lebensende dort bleiben. Somit gehört Stella nicht zu der Generation, die die neue Erde besiedeln wird. Ob dieser Umstand ihre Entscheidungen beeinflussen wird?Mitlandete das junge Indie-Studio DigiTales Interactive aus dem Saarland einen echten Überraschungshit im Adventure-Bereich.wurde mit Auszeichnungen, einem derzeitigenund aktuellbelohnt. Nach dem erfolgreichen PC-Launch folgten die Nintendo Switch-, Xbox One- und PlayStation 4-Versionen. DigiTales, gegründet von Jasmin Pfeiffer und Julian Colbus, katapultierte sich mit frischen Ideen und einer extrem runden Umsetzung als neues, innovatives Studio ins Detective Games-Genre. Jetzt enthüllt das Studio im neuen Entwicklerkommentar erste Details zur Geschichte vonSofort ergeben sich viele Ähnlichkeiten zu: eine Verschwörung in einem originellen Sci-Fi Setting, modernisiertes Detektive-Gameplay und ansprechende Pixelkunst abgerundet mit stimmungsvoller Musik, komponiert von Digitales Co-Founder Julian Colbus (" Bester Sound "). Wie bereits inwird indie Geschichte auch dann fortgesetzt, wenn ein Beweis zu einem Fall falsch eingereicht wurde. Entscheidungen werden auch hier das Ende des Spiels beeinflussen und denbei schweren Entscheidungen in Frage stellen. Die Entscheidungen der Spielerinnen und Spieler werden somit wieder das Ende des Spiels beeinflussen und den moralischen Kompass bei schweren Entscheidungen in Frage stellen.spielt an Bord des ersten Generationenschiffes der Menschheit, das sich auf dem Weg zu einem weit entfernten Stern befindet. Schlüpfe in die Rolle von Stella, die vor 24 Jahren auf dem Schiff geboren wurde und kürzlich den Posten der Sicherheitschefin von ihrem Vater geerbt hat. Tauche ein in die Verschwörung, die die Ordnung an Bord der Zephyr ins Wanken bringt und ihre Mission zum Scheitern verurteilen könnte.ist ein modernes 2.5D-Pixelart-Abenteuer mit einer komplexen und verzweigten Erzählstruktur in einer halboffenen Welt. Dank der Expertise, die das Team von DigiTales mit ihrem Erstlingswerk undgewinnen konnte, stehen dir multiple Lösungsansätze für das Knacken komplexer Fälle zur Verfügung. Stelle dich zunehmend schwierigen moralischen Entscheidungen, während die Situation an Bord der Zephyr zu eskalieren droht.