Endzone - A World Apart erstürmt die Steam Charts!

Errichte eine Siedlung an der lebensfeindlichen Erdoberfläche mit über 70 verschiedenen Gebäuden und kümmere dich um die Versorgung deiner Männer, Frauen und Kinder.

an der lebensfeindlichen Erdoberfläche mit und kümmere dich um die Versorgung deiner Männer, Frauen und Kinder. Sammle und verarbeite viele verschiedene Ressourcen und errichte eine effiziente Infrastruktur mit Straßen und Lagerstätten.

und errichte eine effiziente Infrastruktur mit Straßen und Lagerstätten. Erlebe dynamische, glaubwürdig simulierte Umgebungen . Jedes Fleckchen Erde besitzt eigene Feuchtigkeits- und Strahlungswerte.

. Jedes Fleckchen Erde besitzt eigene Feuchtigkeits- und Strahlungswerte. Überlebe in einer radioaktiv verstrahlten Welt , in der Dürreperioden, radioaktiver Regen, Sandstürme und Plünderer allgegenwärtige Bedrohungen sind.

, in der Dürreperioden, radioaktiver Regen, Sandstürme und Plünderer allgegenwärtige Bedrohungen sind. Entsende Expeditionen zu entlegenen Orten und triff folgenschwere Entscheidungen, die das Schicksal deiner Leute bestimmen.

und triff folgenschwere Entscheidungen, die das Schicksal deiner Leute bestimmen. Werde Teil einer lebendigen Siedlung und erfülle Nebenaufgaben , um den Bedürfnissen deiner Siedler gerecht zu werden.

, um den Bedürfnissen deiner Siedler gerecht zu werden. Stelle deine Überlebensfähigkeiten auf die Probe und wähle aus einer Vielzahl herausfordernder Szenarien mit jeweils spezifischen Siegbedingungen und eigener Handlung.

Erst am Donnerstagabend um 18 Uhr hat Publisher Assemble Entertainments Survival-Aufbaustrategiespiel Endzone - A World Apart die Early Access-Phase bei Steam und GOG verlassen. Nachziehen Assemble und Entwickler Gentlymad Studios eineAuf der Habenseite stehen allein seit Donnerstagabend- insgesamt hat sich Endzone damit seit dem Early Access-Start im April 2020 schon! Diese Zahlen spiegeln sich auch in den Steam Verkaufs-Charts wieder. So schaffte es Endzone in den, in! Außerdem haben am Wochenende über 6.000 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig Endzone gespielt - was seit Early Access-Beginn ein absoluter Rekord ist. Auch auf den Wunschzetteln vieler User hat Endzone einen festen Platz - seit Full Release packten überUser das Spiel auf ihre Steam Wishlist. Ingesamt lauern mittlerweile überUser auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen! Die Freude ist natürlich sowohl bei Publisher Assemble als auch beim Assemble-eigenen Entwicklerstudio Gentlymad riesengroß. Stefan Marcinek, CEO und Gründer von Assemble, äußerte sich zufrieden: Stefan Marcinek , CEO und Gründer von Assemble Entertainment.- Daniel Denne, Matthias Guntrum, Wolfgang Reichardt und Stephan Wirth, Gründer und Studioleiter von Gentlymad Studios Angesiedelt in einer Welt, die nach einermit Strahlung vergiftet ist, stelltSpielerinnen und Spieler vor eine riesige Aufgabe. Eine neuemuss aufgebaut werden und dasder letzten verbliebenen menschlichen Kolonie auf der Erde steht auf dem Spiel. Ähnlich wie bei Genrekollegen wieodermüssen Spielerinnen und Spieler mit den ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeugen Wohngebäude errichten, ein funktionierendes elektrisches System entwickeln und eine stabileaufrechterhalten. Im Gegensatz zu den Konkurrenten muss niemand gegen grässliche Ghouls und verstrahlte Monstrositäten antreten. Stattdessen werden, wie Sandstürme und Dürre,