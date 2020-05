Endzone - A World Apart: Neues Update bringt Szenarien, Statistiken und vieles mehr!

Errichte eine Siedlung an der lebensfeindlichen Erdoberfläche mit über 30 verschiedenen Gebäuden und kümmere dich um die Versorgung deiner Männer, Frauen und Kinder.

Sammle und verarbeite viele verschiedene Ressourcen und errichte eine effiziente Infrastruktur mit Straßen und Lagerstätten.

Erlebe dynamische, glaubwürdig simulierte Umgebungen. Jedes Fleckchen Erde besitzt eigene Feuchtigkeits- und Strahlungswerte.

Überlebe in einer radioaktiv verstrahlten Welt, in der Dürreperioden, radioaktiver Regen und Sandstürme allgegenwärtige Bedrohungen sind.

Und viele weitere Features während der Early Access-Phase...

Das nächste große Content-Update für den Survival-Aufbaustrategie-Hit Endzone – A World Apart ist ab sofort live! Mit dem neuen Szenarien-Spielmodus kommt Assemble Entertainment dem Wunsch der Spieler nach neuen Inhalten und einer Alternative zum Endlos-Survival-Modus nach.Die fünf brandneuen Szenarien bieten dem Spieler herausfordernde Bedingungen, unter denen sie das Spiel auf veränderte Art und Weise angehen müssen. Im Szenario „Der lange Sommer“ beispielsweise muss der Spieler sein Herangehen an außergewöhnlich lange Dürreperioden anpassen.Zudem bietet die nukleare Postapokalypse dank des neuen Updates nun zusätzliche Optionen zum Anpassen des Schwierigkeitsgrads und des Spielstils, umfangreichere Statistiken, ein vertontes Tutorial sowie zwei neue Outlander-Nebenmissionen. Im neuen Trailer können die Spieler sich ein Bild vom Szenario-Update machen:Im Jahr 2021 brachten Terroristen weltweit Atomkraftwerke zur Explosion und stürzten die Welt ins Chaos. Doch einige wenige Menschen konnten in unterirdische Anlagen fliehen, die Endzonen. 150 Jahre später wagt sich die Menschheit wieder an die Oberfläche – unter deinem Kommando! In einer extrem lebensfeindlichen Umgebung voller Radioaktivität, verseuchtem Regen und extremen Klimaschwankungen musst du deine Fähigkeiten als Anführer unter Beweis stellen.Noch mehr Infos zum Spiel gibt es auf der offiziellen Webseite sowie auf der Steam Store Page von Endzone - A World Apart