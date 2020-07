Endzone - A World Apart: Das Radiation-Update verspricht eine strahlende Zukunft!

Errichte eine Siedlung an der lebensfeindlichen Erdoberfläche mit über 30 verschiedenen Gebäuden und kümmere dich um die Versorgung deiner Männer, Frauen und Kinder.

Sammle und verarbeite viele verschiedene Ressourcen und errichte eine effiziente Infrastruktur mit Straßen und Lagerstätten.

Erlebe dynamische, glaubwürdig simulierte Umgebungen. Jedes Fleckchen Erde besitzt eigene Feuchtigkeits- und Strahlungswerte.

Überlebe in einer radioaktiv verstrahlten Welt, in der Dürreperioden, radioaktiver Regen und Sandstürme allgegenwärtige Bedrohungen sind.

Und viele weitere Features während der Early Access-Phase...

Ein neuer Monat, ein neues-Update! Heute erscheint das große Juli-Content-Update für den Survival-Aufbaustrategie-Hit Endzone – A World Apart , dasDas Radiation-Update fürfügt dem Spiel unter anderem zwei neue Gebäude hinzu: den Dekontaminierungsposten und die Mine. Ersterer stellt Dekontaminierungs-Kits her, mit denen der Spieler Lebensmittel und andere Ressourcen von der tödlichen Strahlung befreien kann. Die Mine bietet sowohl eine zusätzliche Möglichkeit, Kohle abzubauen, als auch den Zugriff auf eine völlig neue Ressource: Iod. Iod kann zu Iodtabletten weiterverarbeitet werden, welche von verstrahlten Siedlern konsumiert werden können, um sich von Kontamination zu befreien und so verhindern, dass sie krank werden oder sterben. Darüber hinaus fügt das Update mehrere neue Expeditionen und Nebenmissionen, ein aktualisiertes Savegame-System sowie allgemeine Balancing-Optimierungen hinzu.Zusätzlich unterstütztmit dem Radiation-Update ab sofort auch zwei weitere Sprachen: Spanisch und Brasilianisches Portugiesisch!Und natürlich gibt es auch wieder einen neuen Trailer, der die wichtigsten Inhalte des Radiation-Updates anschaulich präsentiert:Im Jahr 2021 brachten Terroristen weltweit Atomkraftwerke zur Explosion und stürzten die Welt ins Chaos. Doch einige wenige Menschen konnten in unterirdische Anlagen fliehen, die Endzonen. 150 Jahre später wagt sich die Menschheit wieder an die Oberfläche – unter deinem Kommando! In einer extrem lebensfeindlichen Umgebung voller Radioaktivität, verseuchtem Regen und extremen Klimaschwankungen musst du deine Fähigkeiten als Anführer unter Beweis stellen.Noch mehr Infos zum Spiel gibt es auf der offiziellen Webseite sowie auf der Steam Store Page von Endzone - A World Apart !