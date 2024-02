Eins, Zwei, Teddy kommt vorbei... Terror At Oakheart erscheint am 27. Februar!

Publisher Assemble Entertainment und Solo-Entwickler Tainted Pact veröffentlichen am 27. Februar gemeinsam Terror At Oakheart , ein Horror-Adventure, inspiriert von den Horrorfilm-Klassikern der 80er und 90er Jahre! Wer den Mut aufbringt und dem brutalen Serienmörder Teddy, der die beschauliche Kleinstadt Oakheart terrorisiert, jetzt schon entgegentreten möchte, kann dasNach der erfolgreichen Zusammenarbeit bei Suffer The Night bringen Tainted Pact und Assemble nun die nächste Dimension des Horrors mitin das Zuhause der Spielerinnen und Spieler weltweit! Einen guten Eindruck der Schrecken, die auf die Spielerinnen und Spieler in Oakheart warten, vermittelt der Gameplay-Trailer:Die beschauliche Gemeinde Oakheart wird von Teddy, einem maskierten Serienmörder, in einen Strudel der Angst gerissen. Doch halt, das ist erst der Anfang! Tauche ein in die dunklen Abgründe vonund enthülle die schreckliche Wahrheit, die hinter der Maske des Grauens lauert. Im mit feinster Pixel-Optik versehenen Side-Scrollererwartet dich ein atemberaubendes Spielerlebnis, das dich in die aderngefrierende Atmosphäre eines Horrorfilms der 80er und 90er Jahre katapultiert. Du wirst in die Haut verschiedener Charaktere schlüpfen, von denen jeder auf grausame Weise durch die Hände von Teddy, dem psychotischen Serienmörder, zu einem schrecklichen Ende geführt wird. Ein Tanz des Grauens zwischen realen und übernatürlichen Gefahren beginnt! Erkunde atmosphärische Schauplätze in der scheinbar idyllischen Stadt Oakheart – von Teddys düsterem Versteck über die Polizeistation bis hin zur geheimnisvollen Ranger-Station. Doch sei gewarnt, denn jedes Lagerfeuer, jeder Gang und jede finstere Ecke könnten das letzte sein, das du siehst!Schalte das Licht aus und stürze dich ein in ein einzigartiges, pixelbasiertes Horrorabenteuer. Enthülle die Wahrheit und kämpfe um dein Überleben in diesem von blutigen Grausamkeiten und ängstlichen Schrecken erfüllten Albtraum, dem ...