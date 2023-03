Einreichungsformular für GDD Award 2023, dotiert mit 10.000 Euro, ist online!

Beste Biberkacke (Schlechtestes Spiel)

Bestes Aussehen (Grafik, Animation etc.) - dotiert mit 1.500 Euro

Bester Klang (Musik, Sound, Sprachausgabe) - dotiert mit 1.500 Euro

Beste Geschichte (Story) - dotiert mit 1.500 Euro

Bestes Konzept - dotiert mit 1.000 Euro

Beste Spielmechanik (Game Design) - dotiert mit 1.500 Euro

Bestes Spiel - dotiert mit 3.000 Euro

Ab sofort können Einreichungen für den GDD Indie Award 2023 vorgenommen werden, der mit einem Gesamtpreisgeld von 10.000 Euro in sechs dotierten Kategorien verliehen wird.Die Kategorie "Bester Entwickler" entfällt, da es für eine Jury durchaus schwierig sein kann, dies von außen zu beurteilen und zu bewerten. Daher haben wir uns dazu entschlossen, das Preisgeld auf die anderen Kategorien zu verteilen und diese höher zu dotieren.Die Preisverleihung findet Abends am 7. Juni am Ende der GDD GermanDevDays in Frankfurt statt. Einreichungsschluß ist der 21. April.