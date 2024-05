Einreichungsformular GDD Indie Award 2024, dotiert mit 10.000 Euro, ist online!

Beste Biberkacke (Schlechtestes Spiel) - dotiert mit 100 Euro für einen guten Zweck

Bester Prototyp - dotiert mit 1.000 Euro

Bestes Aussehen (Grafik, Animation etc.) - dotiert mit 1.500 Euro

Bester Klang (Musik, Sound, Sprachausgabe) - dotiert mit 1.500 Euro

Beste Geschichte (Story) - dotiert mit 1.500 Euro

Beste Spielmechanik (Game Design) - dotiert mit 1.500 Euro

Bestes Spiel - dotiert mit 3.000 Euro

Ab sofort können Einreichungen für den GDD Indie Award 2024 vorgenommen werden, der mit einem Gesamtpreisgeld von über 10.000 Euro in sieben dotierten Kategorien verliehen wird.Die Kategorie "Beste Biberkacke" ist ab sofort mit 100 Euro dotiert, die für einen guten Zweck, welcher der Preisträger entscheidet, gespendet werden.Die Preisverleihung findet am 7. August, am Abend des ersten Konferenztages, um 18 Uhr im Saalbau Gallus, der GDD-Location, statt. Die Einreichungsvoraussetzungen sind auf der Formularseite zu finden.