Ein neuer Stern am Aufbaustrategie-Himmel!

Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Hexagon Sphere Games kündigen gemeinsam das neue Sphere - Flying Cities an! Daserscheint bereits diesenimauf. Gemeinsam mit Assemble, dem Publisher von Endzone - A World Apart , will Hexagon Sphere Games die Vision vonjetzt Wirklichkeit werden lassen.Im post-apokalyptischenkümmern sich Spielerinnen und Spieler um das Schicksal der letzten verbliebenen Menschen auf einerim All. Mit einer Mischung aus Strategie-, Simulations- und Survival-Elementen stelltsicher, dass es keine spielerischen Grenzen für außergewöhnliche und fesselnde Gameplay-Szenarien gibt.Der Sci-Fi City-Builderspielt in einerDer Mond wurde von einem massiven Asteroiden vollkommen zerstört. Die riesigen Mondbrocken prasseln auf die Erde und den Menschen blieb keine Chance zu fliehen. Diese Katastrophe macht dieund das Ökosystem des Planeten bricht zusammen. Angesichts der völligen Vernichtung allen Lebens ergreifen die Überlebenden ihre letzte Chance zur Rettung der Menschheit: Ein riskantes wissenschaftliches Projekt, die, mit dessen Hilfe die erste fliegende Stadt als ultimative Bastion der menschlichen Rasse emporsteigt.Alshaben Spielerinnen und Spieler ineine nahezu unmögliche Aufgabe erhalten:. Nur mithilfe deskönnen sie durch die obere Atmosphäre und dasnavigieren. Jede Entscheidung muss behutsam getroffen werden, denn Fehltritte können schreckliche Folgen haben für die Menschheit.kombiniert Strategie-, Simulations- und Survival-Elemente in einem außergewöhnlichen und immersiven Science-Fiction-Szenario. Übernimm die Kontrolle der ersten fliegenden Stadt, die über der zerstörten Erdoberfläche aufsteigt und schütze eine fragile Gesellschaft vor einer unerbittlichen, apokalyptischen Welt.Nutze das Anti-Gravity-Device, um deine Kolonie in unbekannte, gefährliche Sektoren zu navigieren. Zahle den Preis für deine Entscheidungen und sei bereit, alles aufs Spiel zu setzen, um deine Mission zu erfüllen.In der nicht allzu fernen Zukunft wurde unser Mond von einem massiven Asteroiden getroffen. Der Fallout ist katastrophal: das Ökosystem der Erde bricht zusammen, der Planet wird unbewohnbar. Im Angesicht der bevorstehenden Auslöschung unternimmt die Menschheit einen verzweifelten Rettungsversuch. Mithilfe des Anti-Gravity-Device erhebt sich die erste fliegende Stadt tausende Meter über der zerstörten Erdoberfläche als letzte Bastion ihrer Spezies.Werde zum Commander der ersten fliegenden Stadt und stelle dich der Herausforderung, die letzten Überlebenden der Menschheit vor dem sicheren Tod zu bewahren. Dank des Anti-Gravity -Device bist du in der Lage, deine Kolonie vor kataklystischen Gefahren zu schützen und sie über die zerstörte Erdoberfläche zu manövrieren. Neuste Drohnentechnologie erlaubt es dir, Gebäude zu errichten, Ressourcen zu ernten und unbekannte Gebiete zu erforschen. Bleibe wachsam, denn jede Entscheidung kann schreckliche Folgen haben. Sei bereit, für das Überleben deiner Stadt alles aufs Spiel zu setzen, oder riskiere, alles zu verlieren, wofür du gearbeitet hast.