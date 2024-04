Diese Filmnacht wird mörderisch: Massacre at the Mirage angekündigt

Spielen Sie als verschiedene Charaktere , jeder mit einer einzigartigen Perspektive, darunter Kinopersonal und ahnungslose Besucher.

, jeder mit einer einzigartigen Perspektive, darunter Kinopersonal und ahnungslose Besucher. Erleben Sie die unheimliche Atmosphäre eines alten, heruntergekommenen Kinos , während ein verrückter Mörder dort sein Unwesen treibt

, während ein verrückter Mörder dort sein Unwesen treibt Navigieren Sie durch die dunklen Gänge und versuchen Sie, dem Mörder zu entkommen .

. Ein schauriges Erlebnis voller Spannung und Horror erwartet Sie!

Publisher Assemble Entertainment und Solo-Entwickler Tainted Pact kündigenan! Das First-Person-Indie-Horror-Spiel soll 2024 auf Steam und itch.io erscheinen - eineist jetzt schon spielbar.spielt in den 80er-Jahren im gleichnamigen Kino "The Mirage". Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle verschiedener Kino-Mitarbeiter, verkaufen Kinokarten, servieren Getränke, setzen Filmrollen ein und bereiten Aufführungen vor. An einem gewöhnlichen Abend ist unter den Kino-Besuchern ein merkwürdiger und unheimlicher Gast dabei ...Dies ist die dritte Zusammenarbeit zwischen Publisher Assemble und Tainted Pact. Zuvor hat der Indie-Publisher gemeinsam mit dem amerikanischen Entwickler Michael Cosioundveröffentlicht.Willkommen im: Diese Halloween-Filmnacht wird mörderisch gut! An diesem Halloween lädt das beste Kino der Stadt Sie zum schrecklichsten Kinoerlebnis Ihres Lebens ein! In unserem traditionellen und charmantenhaben wir mehr als nur Popcorn und klebrige Böden, um Sie zum Schreien zu bringen! Schlüpfen Sie in- zum Beispiel als Teil des- und machen Sie sich bereit für eine, die Sie nie vergessen werden! Und denken Sie daran: In einem Kino interessiert sich niemand für Ihre Schreie!Von dem Moment an, in dem Sie eintreten, liegt es an Ihnen:Oder werden Sie nur ein weiterer Teil derDieses Halloween macht Ihnen dasein furchteinflößendes Angebot, das Sie nicht ablehnen können! Erleben Sie mit uns ein unvergessliches Halloween-Spektakel des Schreckens - diese Nacht wird zum Sterben schön.