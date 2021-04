Der postapokalyptische Überlebenskampf im Wolkenkratzer beginnt am 6. Mai auf Steam

Individuelle Talentbäume, die neue Crafting-Rezepte, Talente, Erfindungen und mächtige Interaktionen zwischen den vier Charakteren freischalten

Eine schier endlose Menge an Crafting-Rezepten, Ersatzteilen, Waffen und Barrikaden – deinem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt

Unzählige prozedural generierte Ebenen schaffen unendlich viele verschiedene Wolkenkratzer, die mit unterschiedlichen Herausforderungen aufwarten

Modifiziere und verbessere den HC-27 Hubschrauber, um zu entkommen, mehr Güter zu transportieren und längere Strecken zu fliegen

Konfrontiere die Dreamer: Die mutierten Menschen, die in der Finsternis leben, werden versuchen, dich zu holen. Du musst sie bekämpfen, anlocken, bewegungsunfähig machen, dich vor ihnen verstecken, sie abschrecken und sie hinhalten, bis der Sonnenaufgang dich -für einen weiteren Tag - erlöst

Plane sorgfältig voraus, um die Nacht zu überleben. Spezielle Ebenen, die in den Gebäuden zu finden sind, ermöglichen zusätzliche wertvolle Beute oder erlauben besondere Interaktionen

Bald geht es hoch hinaus für das Highrisers . Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Solar Powered Games geben bekannt, dass dasschon amauffür Windows-PC erscheint. Es ist einmitund Aufbauelementen imInversetzt eine mysteriöse und unheilbare Krankheit die infizierten Menschen in einenInfizierte verwandeln sich in schlafwandelnde, lichtempfindliche und zombieähnliche Kreaturen, die "Dreamer" genannt werden. Die Hochhausschluchten sind längst nicht mehr bewohnbar und zugeworden, in denen sich tausende "Dreamer" tummeln. Eine kleine Gruppe vonsucht daher ihr Glück auf den, die noch nicht verseucht sind. Dort suchen sie nachoder Materialien füroder. Am wichtigsten sind jedoch. Denn leider ist er nicht mehr uneingeschränkt flugfähig und muss ständig repariert werden.Daher besteht die Aufgabe der SpielerInnen darin, die prozedural generierten Wolkenkratzerund denDie Gruppe der Überlebenden besteht ausdürfen. Für die Reparatur des Helikopters, muss das Team erfinderisch sein und zusammenarbeiten. SpielerInnen haben, wie sie diese Mission erfüllen wollen. Sie können beispielsweise die riskante Methode wählen und diesuchen, um früh an wertvolle Ressourcen zu gelangen. Es kann aber auch ein völlig entspannter und ruhiger Spielstil gewählt werden, in dem. Doch Zeit zum Entspannen bleibt nicht ewig, denn die Zeit spielt gegen die Überlebenden:, wo die Überlebenden ausharren.Im neuen Gameplay Trailer werden die wichtigsten Spielmechaniken gezeigt und und die vier Charaktere Jes Ann und Mo vorgestellt. Zusätzlich wurdenveröffentlicht. Diese zeigen unter anderem das überarbeitete UI. Jetzt sind die Inventare aller Charaktere links positioniert und für eine bessere Orientierung werden rechts alle Stockwerke des Hochhauses visualisiert.Die Menschheit wurde von einer mysteriösen Prionenkrankheit heimgesucht, die die Infizierten in einem ewigen Traum gefangen hält. Unfähig wieder aufzuwachen, verwandeln sie sich in die mysteriösen Dreamer: schlafwandelnde, zombieähnliche Kreaturen, die das Licht meiden.Die Dreamer haben sich die schwach beleuchteten Straßenschluchten der Städte, allen voran die unteren Stockwerke der Hochhäuser als Lebensraum erschlossen, um sich vor der Sonne zu verstecken und kommen nur nachts raus, um diejenigen zu holen, die sich noch wehren.Vier Überlebende sitzen auf einem Wolkenkratzer, irgendwo in einer verlassenen Metropole fest. Um zu überleben müssen sie erfinderisch sein und zusammenarbeiten.Ohne den Komfort einer funktionierenden Gesellschaft werden Städte sehr schnell zu einer rauen und feindseligen Umgebung. Um zu überleben und einen Ausweg zu finden, muss das Team jeden Winkel und jede Ritze der Gebäude durchsuchen und alles plündern, was es in die Hände bekommen kann.Erkunde Gebäude nach Ersatzteilen, Werkzeugen und Lebensmitteln und bereite dich auf den nächtlichen Ansturm der Dreamer vor.Von einfachen Knüppeln über Armbrüste bis hin zu improvisierten Schusswaffen und Sprengstoffen: Mit den richtigen Materialien, Werkzeugen und einer gehörigen Portion Einfallsreichtum können die Überlebenden ein Arsenal zusammenstellen, das sich sehen lassen kann.Sei erfinderisch und nutze alles was du findest, um Waffen, Barrikaden, Werkbänke, Werkzeuge, Maschinen, Medizin, Lebensmittel und vieles mehr herzustellen.Viele der high-end Erfindungen erfordern zusätzliche Fähigkeiten, die in den Talentbäumen freigeschaltet werden müssen. Obwohl es eine ganze Menge nützlichen Wissens zu erwerben gibt, haben die Überlebenden nicht die Zeit, alles zu erlernen.Mit der richtigen Kombination der Fähigkeiten kannst du vielleicht eine weitere Nacht überleben.Glücklicherweise können die Überlebenden ihre Ressourcen, ihre Fähigkeiten und ihr Wissen zusammenlegen. Wenn sie zusammenarbeiten und ihre Fähigkeiten kombinieren, erhöhen sie ihre Überlebenschancen enorm. Ein alter, abgestürzter Hubschrauber auf dem Dach ist ihre einzige Chance zu fliehen. Obwohl er nie wieder die volle Flugfähigkeit erreichen wird, können sie ihn nutzen, um von Dach zu Dach zu springen, um so langsam aus der Stadt zu kommen.