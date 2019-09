Deadly Days Review Keys können ab sofort angefragt werden!

Das einzigartige Zombie-Survival-Rogue-Lite Deadly Days erscheint am 19. September 2019 und verlässt damit, nach fast zwei Jahren kontinuierlicher Weiterentwicklung, die Early Access-Phase. Ausgewählten Pressevertretern und Partnern gibt Assemble ab sofort die Möglichkeit, über das Assemble Presseportal Review-Keys füranzufragen und bereits vor Release die nahezu finale Version ausführlich zu testen:Zudem hat Assemble gerade erst einige neue Screenshots sowie einen How to Play-Trailer zu Deadly Days veröffentlicht , der tiefere Einblicke in den Spielablauf gibt.Das Verlassen der Early Access-Phase am 19.09. wird zudem von einem umfangreichen Update auf Version 1.0 begleitet werden, das unter anderem 25 neue Überlebende inklusive einzigartiger Fähigkeiten, neue Spezialfertigkeiten, neue Waffen, ein Intro sowie zahlreiche weitere Änderungen am Spiel mit sich bringen wird.Möchten Sie MEHR wissen?