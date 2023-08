Das Visual Novel "Hauma - A Detective Noir Story" erscheint am 11. September für PC

Eine aufregende Noir-Reise durch München

Publisher Assemble Entertainment und Indie-Studio SenAm Games geben bekannt, dassam 11. September für PC erscheint. Später erscheint auch eine Nintendo Switch-Version. Eine kostenlose Demo ist ab sofort auf Steam spielbar.

handelt von, einer knallharten Ex-Polizistin. Sie versucht, eine, welche bis in die oberen Etagen der Münchener Gesellschaft reicht, aufzudecken. Dafür sammelt sie Gegenstände, bewältigt unterschiedlichste Aufgaben und überwindet Dialogrätsel - all das schafft sie mithilfe des Mindboards, dem Herzstück des Spiels, das das Kombinieren von Gegenständen und Gedanken erlaubt.Bereits auf den ersten Blick fällt der besonderevonauf und zeichnet München in einer noch nie dagewesenen Art. Vom historischen Haus der Kunst zum Oktoberfest: Die liebevoll gestaltetenSchauplätze sowie die ausdrucksstarke Mimik der Protagonistin Judith sind die visuellen Stärken vonGepaart mit einer packenden Geschichte müssen Detektiv-Fans bald die größte Verschwörung Münchens aufdecken und herausfinden, was "Hauma" überhaupt bedeutet ... Wird Judith den Fall lösen? Hier sind die erstenist ein visueller Noir-Roman, der im Herzen von München spielt. Schlüpf in die Rolle von Judith, einer ehemaligen Polizistin, während sie eine Verschwörung in den oberen Gesellschaftsschichten der Stadt aufdeckt. Erkunde reale Schauplätze in einem einzigartigen Artstyle, der die bayerische Hauptstadt in einem neuen Licht zeigt. Vom historischen Haus der Kunst bis hin zu anderen unerwarteten Schauplätzen entdeckst du Stücke verborgener Geschichte, die neues Licht auf die Vergangenheit Münchens werfen.während du mithilfe des Mindboards, dem Herzstück des Spiels, das wie ein Inventar für Gegenstände und Gedanken funktioniert, deine eigenen Schlussfolgerungen ziehst.Mit seiner facettenreichen Besetzung istein voll vertontes visuelles Abenteuer. Begib dich auf eine Reise voller Intrigen, decke die Geheimnisse der Münchner High Society auf und setze alle Teile der Verschwörung zusammen.