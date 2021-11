Cyberpunk-Adventure ENCODYA erscheint für Nintendo Switch, PlayStation und Xbox!

Entdecke die dunkle Cyberpunkwelt von ENCODYA in 2,5D mit 2 spielbaren Charakteren.

in 2,5D mit 2 spielbaren Charakteren. Mehr als 34 Nicht-Spieler-Charaktere erwecken die Welt von ENCODYA zum Leben und sorgen für eine abwechslungsreiche und spannende Geschichte.

zum Leben und sorgen für eine abwechslungsreiche und spannende Geschichte. Eure Reise führt euch in mehr als 100 Orte, an denen es allerhand zu entdecken gibt.

Spezielle, zufallsgenerierte Rätsel sorgen für eine einzigartige Spielerfahrung und stellen euch vor große Herausforderungen.

Die cineastischen Cutscenes und das futuristische Kunst- und Sounddesign lassen die Geschichte von ENCODYA noch lebendiger wirken.

noch lebendiger wirken. Der speziell für ENCODYA kreierte Original-Soundtrack schafft es die spannende, knisternde Atmosphäre noch erlebbarer zu gestalten.

Publisher Assemble Entertainmen t und 1-Mann-Studio Chaosmonger Studio veröffentlichen heute dasfür Nintendo Switch Xbox und PlayStation für 29,99€ mit einem 20% Launch-Discount für Switch- und Xbox-User. Es ist einin einemgeschmückt mit einer herzergreifenden Geschichte. Dasund ihrkämpfen täglich um das nackte Überleben auf den Straßen von, bis sie eines Tages eine rätselhafte Nachricht von ihrem verstorbenen Vater erreicht. Das dystopische Abenteuer ist auch auf Steam und GOG für 24,99€ verfügbar. Zusätzlich wird eine Save The World-Edition auf Steam angeboten, die Artbook, Soundtrack, Behind-The-Scenes-Material und Desktop-Hintergrundbilder enthält. Von jeder verkauften Save The World-Edition vonwerden 10% der Einnahmen an das Kinderhilfswerk Plan International gespendet, welches auch Waisenkinder unterstützt.Die Liebenswürdigkeit und Kreativität von: Dies sind die Zutaten, die Nicola Piovesan von Chaosmonger Studio inspiriert haben.ist ein klassisches, welches sich mit den Themen der Zukunft auseinandersetzt. Großkonzerne kontrollieren die Gesellschaft. Die Menschheit ist der Technologie verfallen und verbringt ihre Lebenszeit im Cyberspace. Für eine bessere Zukunft versuchen das Waisenkind Tina und ihr Roboter SAM-53 den Menschen zu helfen und Neo Berlin von der Tyrannei zu befreien.Neo Berlin 2062. Tina - ein neunjähriges Waisenkind, lebt mit SAM-53, ihrem großen ungeschickten Roboterwächter, in einer provisorischen Dachunterkunft in Neo-Berlin, einer dunklen, von Konzernen kontrollierten Megalopolis. Tina ist ein Kind des Großstadtdschungels, das gelernt hat, allein zu leben, indem es die Müllcontainer der dystopischen Stadt zu plündern und von Schrott zu leben. Ihr treuer Roboter begleitet sie dabei stets, programmiert, um das Mädchen zu beschützen, egal was passiert.Eines Tages entdeckt das kleine Mädchen, dass ihr Vater ihr eine wichtige Mission hinterlassen hat: seinen Plan zur Rettung der Welt zu vollenden! Tina und SAM begeben sich auf ein unglaubliches Abenteuer durch verschiedene Realitäten voller bizarrer Roboterkreaturen und grotesker Menschen. Durch Rätsel und spannende Dialoge werden sie die wahre Bedeutung des Lebens herausfinden.basiert auf dem preisgekrönten Kurzfilm " Robot Will Protect You ".