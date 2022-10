Bound By Blades: Entwickler-Video und Release-Termin veröffentlicht!

Publisher Assemble Entertainment kündigt heute den Release-Termin desan, welches von Solo-Entwickler Zeth entwickelt wird. Dasmit Schwerpunkt auf herausfordernden Kämpfen erscheint am 15. November auf Steam und GOG , die Nintendo Switch- als auch die iOS- und Android-Versionen erscheinen 2023. Knapp zwei Wochen vor Release stellt Entwickler Zeth der Spielergemeinde ganz persönlich sein Erstlingswerk in einem kurzen Entwicklerkommentar-Trailer vor.Inkönnen Abenteurer in die Welt von Ashmyr eintauchen, einem einst blühenden Land, das nun verödet und voller gefährlicher Monster ist. Um der finsteren Bedrohung ein Ende zu bereiten dürfen Monsterschlächter auswählen, eigene Waffen und Rüstungen craften und die Kämpfe entweder alleine oder gemeinsam imbestreiten.wird vom Solo-Entwickler Zeth komplett entwickelt und ist ein leidenschaftliches Projekt, das Spielerinnen und Spielern einen leichteren Einstieg inermöglichen soll. Erzählt wird die Geschichte in einemmit jeder Menge, die Abenteurer antreffen können.