Bald ist XEL da! Das Sci-Fi Action-Adventure durch Raum und Zeit erscheint im Juli für und Nintendo Switch

Erforscht die geheimnisvolle Welt von XEL und deckt ihre dunkle Vergangenheit auf

Eine lebendige Oberwelt und herausfordernde Dungeons warten darauf, erkundet und gemeistert zu werden

Helft Reid herauszufinden, wer sie ist und warum sie an diesem seltsamen Ort gestrandet ist

Prügelt und kämpft euch durch Scharen von durchgedrehten Robotern und stellt euch der exotischen Tierwelt von XEL

Springt durch die Zeit, löst Rätsel und nutzt euer Arsenal an Gadgets

Ein klassisches Top-Down-3D-Action-Adventure erwartet euch

Das Kampfsystem in XEL bietet Ausweichmöglichkeiten, Paraden und erlaubt den Einsatz verschiedener Gadgets

Verbessert euer Equipment, um mehr Schaden zuzufügen

Einzigartige Fähigkeiten ermöglichen es euch, durch die Zeit zu springen, um zuvor unzugängliche Bereiche zu durchqueren, oder beugt die Regeln von Raum und Zeit nach eurem Willen

Die Dungeons und Rätsel in XEL werden nicht nur euer Köpfchen fordern, sondern auch euren Mumm

Erlebt eine fesselnde Sci-Fi-Fantasy-Story, die großen Wert auf Erzählung, Kampf und Rätsel legt

Trefft auf unvergessliche Charaktere und führt witzige und charmante Dialoge

Entdeckt zeitverzerrte Bereiche und erfahrt, was zum Untergang dieser seltsamen Welt führte

Interagiert mit eurer Umwelt und den NPCs

Handgefertigt von einem kleinen Indie-Team, bietet XEL eine lebendige Grafik, sowie einen zeitlosen Soundtrack, komponiert von Gidon Wolff

Publisher Assemble Entertainment veröffentlicht heute sowohl einen neuen Trailer sowie den Release-Termin von, welches vom Hamburger Studio TinyRoar entwickelt wird!erscheint amauf Steam GOG und amauf. Xbox Series X/S, Xbox One und PlayStation 4/5 erscheinen ebenfalls 2022 - jedoch erst nach dem PC- und Nintendo Switch-Release.ist ein Indie Action-Adventure und spielt in der geheimnisvollen Welt namens. Dieversucht ihre rätselhafte Vergangenheit aufzudecken und sammelt unterwegs Gadgets, um herausfordernde Dungeons zu meistern und knifflige Rätsel zu lösen. Im neuen Cinematic Story Trailer "Downfall" wird die Vorgeschichte vonerzählt. Mehr Infos zu der Welt vonund dem Level Design gibt es im neuen Devlog "XELs Level Design Philosophie" auf Steam . Für alle die nicht bis Juli warten können, gibt es eine kostenlose Steam Demo , welche die ersten 30 Minuten vonzeigt.Inerforschen Spielerinnen und Spieler eine geheimnisvolle und lebendige Welt voller Rätsel und mysteriöser Dungeons. In gnadenlosen Kämpfen gegen exotische Tiere und Roboter führtAction-Adventure-Fans durch eine epische und herzerwärmende Geschichte voller fantastischer Schauplätze und liebenswürdiger Charaktere, untermalt von einem emotionalen Soundtrack.handelt von der Protagonistin Reid, die auf einer geheimnisvollen Welt Schiffbruch erleidet und keine Erinnerungen an die Zeit vor dem Absturz hat. Spielerinnen und Spieler begleiten Reid auf ihrem Weg, dem Geheimnis dieser bizarren Welt auf den Grund zu gehen.bietet eine malerische und lebendige Oberwelt mit detailverliebter Umgebung und herausfordernden Dungeons in einem klassischenWährend ihres Abenteuers trifft Reid auf charmante Charaktere, kämpft sich durch Roboterscharen und macht sich eine ganze Reihe Gegenstände und Gadgets zunutze. Die Entwicklung wird vom BMVI gefördert.XEL ist ein Sci-Fi-Fantasy 3D-Action-Adventure, in dem ihr in die Rolle von Reid schlüpft, die auf der fremden Welt XEL Schiffbruch erlitten hat. Ohne Erinnerungen an ihr früheres Leben liegt es nun an euch, ihre Vergangenheit und ihre Verbindung zu XEL in Erfahrung zu bringen. Wappnet euch mit Schwert und Schild, während ihr die Oberwelt von XEL erkundet und taucht in herausfordernde Dungeons ein, voller unvorhergesehener Bedrohungen und kniffliger Rätsel. Findet clevere Gadgets und nutzt eure Fähigkeiten, um durch Raum und Zeit zu springen. Während Reid tiefer in die Geheimnisse von XEL eintaucht, findet sie einen endlosen Kreislauf der Zerstörung vor. Wird sie in der Lage sein, sich daraus zu befreien - und was wird es kosten?