Assemble schließt sich der Aktion #ZusammenGegenCorona an

Publisher Assemble Entertainment schließt sich der großen Impfkampagnean und ändert dafür den Firmenslogan von "" zu "". Initiiert wurde die Kampagne von der Berliner Werbeagentur, schon über 150 Unternehmen und Marken nehmen an der Kampagne teil mit dem Hashtag #ZusammenGegenCorona - mit dabei sind unter anderem auchoderAssemble engagiert sich bereits seit Monaten für Impfungen mit dem Verkauf der Save The World-Edition des(94% positive Steam Reviews) auf Steam. Für jede verkaufte Save The World-Edition von Lacunadieser Edition an Go Give One , eine von der WHO gegründeten Initiative, bei der Spenden gesammelt werden, um u.a. COVID-19-Impfstoffe für Länder bereitzustellen, die sich die dringend benötigten Impfstoffe sonst nicht leisten könnten.