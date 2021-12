Assemble ist erneut "Bester Publisher"!

Publisher ASSEMBLE Entertainment hat Grund zu feiern und räumt zum zweiten Mal in Folge beimab! Am Abend des 9. Dezembers 2021 gewann der junge Publisher mit Sitz in Wiesbaden den Preisbeim Deutschen Entwicklerpreis 2021. Dies ist, gemeinsam mit dem Deutschen Computerspielpreis, die wichtigste Auszeichnung für herausragende Leistungen bei der Entwicklung von Videospielen aus deutschsprachigen Ländern. Nominiert beim DEP 2021 waren neben ASSEMBLE selbst auch einige Titel aus dem ASSEMBLE-Portfolio. So zum Beispiel das Detektiv-Abenteuer Lacuna bei "" und "" sowie das Rogue-lite Orbital Bullet für "" und den "". "", sagt ASSEMBLE-Gründer und Geschäftsführer Stefan Marcinek. "