Assemble Entertainment wächst und begrüßt vier neue Mitarbeiter

Assemble Entertainment wächst und stellt vier neue Mitarbeiter für die Bereiche Video Editing, PR-, Office-, und Community Management ein. Damit umfasst das Assemble-Team, inklusive In-House Entwicklerstudio Gentlymad Studios, 23 Mitarbeiter.Lars Racky (31) hat bereits über 8 Jahre Erfahrung im Bereich Community Management und war zuletzt bei EA Phenomic und Kalypso Media tätig. Jetzt verstärkt er als Senior Community Manager mit seiner Expertise das "A-Team" und betreut unter anderem die große Community vom Erfolgshit Endzone - A World Apart mit über 2.600 Mitgliedern auf Discord und bisher 100.000 verkauften Einheiten Maria Zubova (25) verstärkt als PR-Managerin das Team vom Head of PR & Marketing Dennis Blumenthal (zuvor PR & Marketing Manager). Nach dreieinhalb Jahren bei Kalypso Media, wechselt sie zum Team von Dennis Blumenthal und ist gemeinsam mit ihm hauptverantwortlich für die Kommunikation aller Titel von Assemble Entertainment Michele Busiello (41) ist ein Branchen-Experte im Bereich Video Editing mit über 17 Jahren Erfahrung. Als Video Editor und Motion Designer ist er für Grafik- und Trailer-Erstellung verantwortlich für Titel wie Shakes on a Plane und Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice Marion Mager (52) ist Office Managerin und ist verantwortlich für Buchhaltung und Office Management. Sie unterstützt Management und Mitarbeiter von Assemble Entertainment bei allgemeinen Buchungen, Anschaffung von Bürobedarf, Reisebuchung und vieles mehr.