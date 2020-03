Assemble Entertainment hat einen neuen Freund!

Gute Freunde sind selten - Assemble Entertainment hat nun einen neuen: Tim Freund verstärkt ab sofort das "A-Team".Tim Freund hat zuvor über neun Jahre bei Kalypso Media gearbeitet, zuletzt als Produktmanager, bevor er nun zum 01. März in die Producing-Abteilung des Publishers von Titeln wie Endzone - A World Apart wechselte.", so Assemble Entertainments CEO Stefan Marcinek: "