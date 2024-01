Asgard's Fall: Origins im Rahmen des Assemble Publisher Sales veröffentlicht!

Assemble Entertainment und Indie-Entwickler Soulpotion haben am Samstag auf Steam den kostenlosen Prolog zu Asgard’s Fall, dem neuen, einzigartigen Survivors-Like-Roguelite , veröffentlicht: Asgard’s Fall: Origins hat somit den Startschuss für den jährlich auf Steam stattfindendengegeben!Während des Publisher Sales sind alle Spiele aus dem Katalog von Assemble Entertainment im Angebot, sowohl die Top-Seller wie Endzone - A World Apart oder Sticky Business als auch erst kürzlich veröffentlichte Titel wie Three Minutes to Eight Windy Meadow - A Roadwarden Tale und Growth . Als besonderes Highlight hat Assemble dieses Jahr den kostenlos spielbaren Prolog zum gerade erst angekündigten Rogueliteauf Steam veröffentlicht - ein Angebot, das bereits über 25.000 User auf Steam angenommen haben, darunter auch bereits einige bekannte Influencer und Content Creator, wie beispielsweise der US-Amerikaner Wanderbots Wer die Ankündigung vonverpasst hat, kann sich hier anhand des Announcement-Trailers einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen: TRAILER HIER HERUNTERLADEN Eine epische Saga erwartet dich in Asgard’s Fall, einem Survivors-like-Roguelite mit nordischen Einflüssen. Kämpfe dich durch Horden von Kreaturen und lasse die Götter deinen unerbittlichen Zorn spüren. Die Zeit ist gekommen, deine eigene Geschichte zu schreiben!Meistere die Kunst des Kampfes mit dem dynamischen Fähigkeiten-System. Wähle aus einer Vielzahl von Fähigkeiten, und forme deinen Krieger ganz nach deinem eigenen Spielstil. Entfessle verheerende Angriffe, nutze strategische Verstärkungen und mache dir einzigartige Kräfte zu eigen, um die Neun Welten zu erobern. Du bist deines Kriegers Schicksalsschmied – erweise dich dessen würdig!Kontrolliere die Magie der alten Runen mit Hilfe des Runenschnitzsystems. Forme deine Bestimmung, indem du mächtige Runen in Reliquien gravierst, die deine Kräfte auf dem Weg zur Eroberung Asgards zusätzliche Stärke verleihen.Dank der umfangreichen Talentbäume wirst du zum Architekten deines Kriegers. Schalte eine Vielzahl an Talenten frei, baue deine Stärke aus und passe deinen Spielstil an die Herausforderungen auf deinem Weg zur Eroberung Asgards an. Jede noch so kleine Entscheidung beeinflusst den Ausgang deiner Saga. Erschaffe einen einzigartigen Helden, mit dem du deine Reise durch die Neun Welten antrittst!