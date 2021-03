Apocalypse (Out) Now - Heute erscheint Endzone - A World Apart mit einem großen Überraschungs-Feature: Die Raider!

Errichte eine Siedlung an der lebensfeindlichen Erdoberfläche mit über 70 verschiedenen Gebäuden und kümmere dich um die Versorgung deiner Männer, Frauen und Kinder.

Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Gentlymad Studios veröffentlichen heute dasNach einem, mit über 170.000 verkauften Einheiten und 82% positiven kürzlichen Rezensionen auf Steam, erscheint derals vollwertiger Release auf Steam und GOG heute um 18 Uhr. Innerhalb des letzten Jahres wurden über 30 neue Gebäude, über 100 Nebenmissionen, 10 Szenarien, 24 Expeditionen und jede Menge weitere Inhalte hinzugefügt.Im heutigen Release-Update gibt es zur Feier des Tages einefür die Endzone-Community. Ab heuteder Spielerinnen und Spieler in Endzone an! Dies ist ein lange herbeigesehntes Wunsch-Feature der Community gewesen. Ab heute bewegen sich gefährlicheüber die Karte und überfallen Siedlungen. Unterwegs stehlen sie wertvolle Ressourcen und beschädigen Gebäude. Raider können durch zwei Methoden in die Flucht geschlagen werden: Entweder wird ihre Truppenstärke dezimiert oder ihre Kampfmoral gebrochen. Für beide Strategien gibt esundwie zum Beispiel dieund. Zusätzlich gewährt Assemble zum Release einen. Nach Ablauf des Launch-Discounts wird der volle Preis für die Standard-Edition 29,99€ (zuvor im Early Access 23,99€) betragen ('Save The World Edition' 39,99€ (im Early Access 33,99€)). Die Save the World Edition ' beinhaltet den digitalen Soundtrack und dank einer Kooperation mit One Tree Planted werden mit jeder verkauften 'gepflanzt. Bis jetzt wurden, dank der Endzone Community, über 40.000 Bäume rund um den Globus gepflanzt. Die Aktion wird weiter fortgesetzt im Sinne des erst kürzlich veröffentlichten Slogans vom preisgekrönten Publishers:Angesiedelt in einer Welt, die nach einermit Strahlung vergiftet ist, stelltSpielerinnen und Spieler vor eine riesige Aufgabe. Eine neuemuss aufgebaut werden und dasder letzten verbliebenen menschlichen Kolonie auf der Erde steht auf dem Spiel. Ähnlich wie bei Genrekollegen wieodermüssen Spielerinnen und Spieler mit den ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeugen Wohngebäude errichten, ein funktionierendes elektrisches System entwickeln und eine stabileaufrechterhalten. Im Gegensatz zu den Konkurrenten muss niemand gegen grässliche Ghouls und verstrahlte Monstrositäten antreten. Stattdessen werden, wie Sandstürme und Dürre,