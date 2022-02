Alles für die Katz: Super Catboy-Trailer und neue Demo veröffentlicht

Super Catboy kombiniert den authentischen Stil und die Features der Klassiker aus der 16-Bit-Pixel-Platformer-Ära , mit einer High-Bit-Pixel-Art-Ästhetik

Retro-Gamer und Katzenliebhaber aufgepasst: Publisher Assemble Entertainment veröffentlicht einen neuen Gameplay Trailer zu, einem Jump'n'Run-Titel des Aachener Entwicklerstudios Pixelpogo , der im Look and Feel an die goldenen SNES-Zeiten erinnert. Außerdem ist bis Ende dieser Woche eine neue Steam-Demo im Rahmen des Steam Next Fest spielbar. Mehr Details zugibt es im ersten Devlog "Eine Hommage an die Klassiker" auf Steam ist einim High-Bit-Pixelartstil, inspiriert von der legendärenund erweitert die Erfolgsformel der damaligen Legenden, um jede Menge frischer Ideen. Das "" erscheint imauf Steam und GOG Das Spiel handelt von, der die finsteren Pläne seines Schöpfers Dr. Ungefug aufhalten will. Dieser züchtetin seinem Labor, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Gemeinsam mitversuchtdie dunklen Machenschaften von Dr. Ungefug zu stoppen! Trotz seiner Niedlichkeit istnicht zu unterschätzen, er kann imangreifen und kratzen oder auf Distanz schießen, um die gefährlichen Kampfhunde zu besiegen. Außerdem kann er klettern, springen, sich an Wänden festhalten, hangeln, "dashen" und vieles mehr. Um mehr Abwechselung zu bieten, wird das Platforming durch Bonuslevel aufgelockert, in denen die Spieler z.B. rasantemeistern müssen. Oder wie wäre es mit einerá la Donkey Kong Country?bietet abwechslungsreiche Schauplätze im charmanten Pixelart-Stil, von verschneiten Bergen über unglaubliche Unterwasserwelten und wunderschöne Wälder bis hin zum geheimen Labor von Dr. Ungefug.wird vom BMVI gefördert.ist ein actiongeladener Platformer im, der die besten Elemente der goldenenJahre mit zahlreichen Neuerungen kombiniert! Allem voran: CAT CONTENT!ist kein gewöhnlicher Kater! Zusammen mit seiner verrückten Gefährtin Weapongirl hinterlässt er nichts als Chaos, während er versucht, die düsteren Pläne seines bösen Schöpfers zu durchkreuzen. Bis an die Schnurrhaare bewaffnet und mit der neuesten Sneaker-Technologie ausgestattet, muss erund sich seinen Weg durch Horden von anthropomorphen Hundesoldaten kämpfen. Wenn du auf dieund Katzen stehst, ist Super Catboy genau das richtige für dich.