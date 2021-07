Ab in den Uuuurlaub: Assemble schickt euch zum Schnäppchenpreis nach Innsmouth

ASSEMBLE Entertainment GmbH

Die Reiseveranstalter Assemble Entertainment und RobotPumpkin Games präsentieren im Tourismus-Video das Innsmouth-Erlebnis - ideal für Hobby-Detektive. Besucher der Stadt stellen sich dem mysteriösen Kriminalfall um ein auf rätselhafte Weise verschwundenes Mädchen. Doch Vorsicht: In Innsmouth hat jede Entscheidung Konsequenzen - Spieler können in The Innsmouth Case abhängig von ihren Handlungen 27 unterschiedliche Enden erleben. Dazu ist die Stadt Innsmouth gezeichnet von Referenzen zu den fantastischen Werken der Horrorlegende H.P. Lovecraft.