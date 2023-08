Das „Technologieforum“ am 21.09.2023 - by assfinet & germanBroker.net

Am 21. September 2023 findet im Congress Center Messe in Essen erstmalig das „Technologieforum“ der ASSFINET GmbH (assfinet) und der germanBroker.net AG (gBnet) statt. Die beiden Unternehmen haben ein gemeinsames Konzept entwickelt, das Versicherungsmakler, Versicherer, Intermediäre, Anbieter von Vergleichsprogrammen, Dienstleister, Maklerverwaltungsprogramm (assfinet) und Maklerverbund (gBnet) im Rahmen des Technologieforums zusammenbringt. „Anknüpfend an das erfolgreiche Veranstaltungsformat ‚assfinet community Treffen‘ der acturis-Gruppe in den Vorjahren, möchten wir anlässlich unseres Technologieforums gemeinsam erstmalig alle Akteure an einen Tisch bringen,“ erläutert Marc Rindermann, CEO ASSFINET | LUTRONIK | ACTURIS DEUTSCHLAND.Das umfangreiche Tagungsprogramm beinhaltet branchen- sowie marktaktuelle Plenumsvorträge im Vormittagsbereich. Zu den Top-Referenten zählen unter anderem Henning Plagemann, Geschäftsführer der deutschen-versicherungsboerse.de (dvb), und Tim Schrills von der Universität zu Lübeck (Institut für Multimediale und Interaktive Systeme). Die Vorträge im Plenum reichen von Künstlicher Intelligenz in der Versicherungsbranche über die Autonomie des Maklers bis hin zur Vorstellung von ams.6ez (KI-gestützte Maklerverwaltung aus der assfinet cloud) und der Online-Schadenplattform von gBnet.Die praxisgerechten Workshops im Anschluss thematisieren unter anderem die Digitalisierung der Endkundenprozesse, den barrierefreien Daten- und Dokumententransfer in das MVP (Maklerverwaltungsprogramm), die Zukunft des digitalen Abrechnungsverkehrs, die Online-Verarbeitung von Komposit-Geschäft oder die Automatisierung von Vertragsänderungen.Die Vortragsagenda bietet den Teilnehmern zusätzlich Raum für den intensiven persönlichen und direkten Austausch mit anderen Teilnehmern sowie den Ausstellern der Fachmesse. Die Besucher können sich am Veranstaltungstag das IDD-konforme Workshop-Programm individuell zusammenstellen.„Die Digitalisierung der Prozesse im Maklerbüro bleibt weiter zentrales Thema in unserer Branche und ist zudem der entscheidende Hebel für eine Effizienzsteigerung – und damit einhergehend auch mehr Erfolg, insbesondere eine höhere Kundenzufriedenheit,“ so Hartmut Goebel, Vorstand gBnet. Ziel des Forums ist es, den Maklerbetrieben digitale Branchenlösungen, Mehrwerte für den Geschäftsalltag sowie Informationen rund um die Optimierung ihrer technologischen Prozesse zu übermitteln.Vor Ort präsentieren sich auf der Fachmesse Versicherer, Dienstleister sowie Versicherungsverbände und laden zum Dialog ein. Zu den ausstellenden Unternehmen zählen – neben den Veranstaltern assfinet und gBnet – unter anderem Allianz, andsafe, AXA, Baloise, Barmenia, BDVM, BiPRO, Cogitanda, ERGO, fb>research, HDI, InnoSolutas, lutronik, NAFI, VIAS.Zur Einstimmung auf die Premiere des Technologieforums findet am Vorabend (20. September) ein entspanntes „Meet & Eat“ in einem Essener Brauhaus statt. Dieses bietet allen Teilnehmern bereits Gelegenheit für Gespräche in entspannter Atmosphäre.Das Technologieforum findet am Donnerstag, den 21. September 2023 (Vorabendevent am 20. September) im Congress Center Messe Essen statt. Sämtliche Informationen finden sich unter www.technologieforum.net . Die Inhalte der Agenda sowie die teilnehmenden Aussteller werden hier fortlaufend ergänzt.Die ASSFINET GmbH (assfinet) mit Hauptsitz in Grafschaft bei Bonn entwickelt und vertreibt seit 1991 Verwaltungs- und Vertriebslösungen für den Versicherungsmarkt. Als Teil der Londoner Acturis Unternehmensgruppe ist assfinet heute die erste Wahl führender Makler, Assekuradeure und Versicherer in Deutschland. Firmen-Mission ist es, Prozesse des Maklerarbeitsalltags zu optimieren und zu digitalisieren. Assfinet treibt das Schaffen von Standards für unternehmensübergreifende Kommunikation in der Versicherungswirtschaft aktiv voran.Die germanBroker.net AG (gBnet) ist eine Servicegesellschaft für Versicherungs‐ und Finanzmakler. Der Maklerpool konzipiert in Zusammenarbeit mit namhaften Versicherungsunternehmen exklusive Produkte für besonders anspruchsvolle Kunden. Der Maklerverbund wurde 2001 von Maklern für Makler mit dem Ziel gegründet, die rechtliche und wirtschaftliche Unabhängigkeit kleiner und mittelständischer Versicherungs‐ und Finanzmakler zu fördern. Der Gründungsgedanke „Gemeinsam mehr bewegen“ trägt noch heute. Die „Genossenschaft“ in Rechtsform der Aktiengesellschaft steht im Eigentum der beteiligten Makler und ihrer Verbände. Aktuell sind 111 Aktionäre an der germanBroker.net AG beteiligt. gBnet unterstützt seine Partner durch exklusive Versicherungsprodukte, innovative Softwarelösungen und qualifiziertes Versicherungs‐Know‐how.