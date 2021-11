Personelle Verstärkung im Key Account Management

Dem Umsatz von erneut über 44 Mio. Euro in den drei Geschäftsbereichen Retail (Handel), Industry (Werbung) und Publishing Services (Verlagsproduktion) sowie einem neu aufgestellten Mengenrekord von mehr als 14 Mio. produzierter Schachtelspiele und knapp 40 Mio. Kartendecks, trägt das Team um Geschäftsführer Stefan Luther mit personeller Verstärkung Rechnung. Das Unternehmen, das mittlerweile über 300 Mitarbeiter*innen umfasst, wird seit August durch einen Senior Account Manager unterstützt.



Publishing Services – David Neumüller



David Neumüller (38) verstärkt als Key Account Manager Publishing seit 01.08.2021 das Serviceteam Publishing rund um Dirk Meineck. Er blickt auf eine langjährige Erfahrung im Bereich der Papier- und Verpackungsindustrie zurück und kennt den Rohstoff seines neuen Aufgabenbereiches auswendig. In seiner täglichen Arbeit wird er Verlagskunden als direkter Ansprechpartner im Key Account Management beraten, bei ihren Produkten begleiten und ihnen mit seiner Expertise mit Rat und Tat zu Seite stehen.



Nach seiner Ausbildung und der anschließenden Arbeit als Disponent und Einkäufer bei einem Druckdienstleister in Pößneck machte David Neumüller an der Abendschule die Weiterbildung zum Handelsfachwirt. Im Anschluss folgte die erste Stelle im Key Account Management bei der Deutsche Papier/Paperlinx GmbH. Seit 2014 war er zuletzt bei der IGEPA Großhandel GmbH tätig. Dort zunächst im Innen- und Außendienst für Kunden in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen, danach als Produktmanager für das Verpackungssortiment und zuletzt als Außendienst für den Raum Sachsen tätig, will er sein Wissen um Papier nun für seine Kunden einsetzen.



„Ich blicke auf eine fast 20-jährige Erfahrungen in den Bereichen Einkauf & Vertrieb im Druck-, Papier- und Verpackungsgewerbe zurück und möchte dies gern nutzen um die Kunden der ASS bestmöglich zu unterstützen um somit gemeinsame Erfolge zu feiern. Als Mensch der gern auch unbeschrittene Wege nutzt, möchte ich mit meinen Ideen helfen, das Portfolio weiter auszubauen und zu stärken.“

