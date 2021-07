Ozeanien 8 – Kundenbindungsaktion auf den Spuren der Dinosaurier

Der regionale Lebensmitteldiscounter NETTO, Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, startet am kommenden Montag, dem 26. Juli 2021, seine beliebte Sammelkartenaktion „Ozeanien“, welche von ASS Altenburger das bereits achte Jahr in Folge konzipiert und realisiert wurdeMit Ozeanien 8 – Giganten der Urzeit – ist die Kundenbindungsaktion, die seit 2014 jährlich neu aufgelegt wird, in diesem Jahr auf den Spuren von T-Rex und Co.Die diesjährige Ozeanien-Aktion steht zusätzlich ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit: Fast alle Produkte wurden aus FSC-zertifiziertem Papier hergestellt und klimaneutral produziert, das bedeutet, dass die bei der Produktion entstandenen CO2-Emissionen durch die Unterstützung von Umweltprojekten kompensiert wurden. Bei der Verpackung der Sammelpäckchen wurde zudem komplett auf die Verwendung von Plastik verzichtet, wodurch allein knapp 6 Tonnen Folienverpackungen eingespart werden konnten.bekommen Netto Kunden bei jedem Einkauf im Wert von 10€ ein Päckchen mit je 4 Sammelkarten geschenkt. Außerdem können weitere Kartenpäckchen (0,50 zugekauft werden. Das Herzstück der Sammelaktion ist auch in diesem Jahr wieder das passende Sammelalbum (2,99 €), in dem die insgesamt 108 zu sammelnden Karten aufbewahrt und sortiert werden können. Auf 25 liebevoll gestalteten Seiten wird im Album viel Wissenswertes über das Erdmittelalter, dessen Tiere und die Fundorte der Dino-Knochen vermittelt.ASS Altenburger trägt auch bei dieser Aktion die Verantwortung für Konzeption und grafische Gestaltung aller Kampagnenelemente so z.B. die Datenrecherche für die Karten und das informative Sammelalbum, die Karten und Kartenpäckchen, die Sammelbox und die Completer. Die Produktion erfolgt ausschließlich in Europa und ist dadurch sehr flexibel hinsichtlich eventuell notwendiger Mengenanpassungen innerhalb einer Kampagne.Für Fragen hinsichtlich weiterer oder auch einer eigenen Kundenbindungsaktionen nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf:Zusätzlich zu den Sammelkarten sind in diesem Jahr verschiedene „Crafty-Figurines“ erhältlich. Gemeint sind damit 5 – 8 cm große 3D-Figuren aus 100% Pappe zum Selberbasteln. So ziehen mit Brontosaurus, Triceratops und Tyrannosaurus drei „echte“ Dinosaurier ein.Erhältlich für 2,99€.