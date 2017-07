Originelle und außergewöhnliche Geschenkideen

Asmetec-Art liefert das komplette Programm an Skulpturen, Figuren, Wand- und Tischuhren und Bücherstützen der spanischen Künstlerin Angeles Anglada.Alle diese wunderschönen Figuren werden nach dem Formenguss aus 65% Naturstein und Steinmehl in Handarbeit von den Künstlern im Team von Angeles Anglada mit einer einzigartigen Patina versehen, so dass jedes Modell letztlich ein Unikat ist.Exklusiv bei Asmetec-Art gibt es für jedes Kunstwerk zudem passende LED-Leuchttische aus natürlichem Vollholz (verschiedene Modelle passend zu Ihrem Ambiente lieferbar), die diese wunderschönen Desingerobjekte ins rechte Licht setzen.Handgeformte Kunstobjekte aus den Themenbereichen: