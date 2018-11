Berlin Uhr - das neue Modell auf LED Basis

29.11.18

Die Berlin Uhr - 1975 von Ingenieur Dieter Binninger entwickelt



Die erste Uhr der Welt, die anhand von leuchtenden farbigen Feldern die Uhrzeit anzeigt



In den 80er Jahren wurden viele tausend Tischmodelle dieser Berlin-Uhr weltweit verkauft. Da es die alten Bauteile heute nicht mehr gibt, hat ASMETEC ein Modell basierend auf der neuesten CHIP-Generation entwickeln lassen.



Dieses Tischmodell hat gegenüber dem Original eine deutlich verbesserte Ablesbarkeit, die Leuchtstärke der Anzeige ist dimmbar und der Stromverbrauch nur ca. 5 Watt.



Jeder Uhr liegt eine umfangreiche Bedienungsanleitung bei - hier wird auch das genaue Ablesen der Uhr erklärt und auch die zahlreichen Zusatzfunktionen wie Einstellen der Uhr, Weckzeiteinstellung, Nullstellung, Alarmzeit 1 und 2 und Dimmen der LED-Anzeige.



Die Mengenlehreuhr wird komplett in Handarbeit in Berlin gefertigt, von der Elektronik über Bestückung, Gehäusebau und Programmierung - alles Made in Germany.



Die Berlin Uhr ist ein echtes Sammlerstück, ein Kultobjekt, ein geniales Geschenk und Dekorationsobjekt.



Lieferung erfolgt in einer attraktiven Geschenkbox.

