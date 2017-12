Ausbildung zum Industriekaufmann / -frau

Asmetec überzeugt bereits seit 10 Jahren mit Fachkompetenz in den Bereichen LED-Lichttechnik, Reinraum- und ESD-Produkten, Messtechnik, UV-Filter und Produktionshilfsmittel für die Elektronikindustrie.



Qualität ist oberstes Gebot.

Fair Trade, Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein, Zukunftsplanung, Mitarbeitermotivation und -qualifikation sind bei uns groß geschrieben.



Aktuell bauen wir ein eigenes Firmengebäude in Kirchheimbolanden. Wir möchten unser Team verstärken und unsere Serviceleistungen erweitern.



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung ausschließlich per E-Mail an: christina.rau@asmetec.de

Diese Pressemitteilung posten:

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers