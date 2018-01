Spiel, Satz und Sieg für Asics und Novak Djokovic

Zum Auftakt des neuen Jahres stellt ASICS gemeinsam mit seinem Partner, dem Tennis-Champion Novak Djokovic, eine exklusive Neuentwicklung vor: den GEL-RESOLUTION™ NOVAK. Der innovative Premium-Tennisschuh wird kurz vor den diesjährigen Australian Open präsentiert, die vom 15. bis 28. Januar in Melbourne stattfinden.Mit ihren herausragenden Stabilitäts- und Führungseigenschaften sind die ASICS GEL-RESOLUTION™-Modelle seit vielen Jahren ein Garant für sportliche Leistung auf höchstem Niveau. Aus der umfassenden Forschungsarbeit, mit der das ASICS Institute of Sport Science (ISS) die Bewegungsabläufe erstklassiger Profi-Spieler minutiös analysiert, entstehen modernste Tennisschuhe, die größtmögliche Stabilität mit ultimativer Flexibilität für sekundenschnelle Richtungswechsel verbinden.In dieser erfolgreichen Tradition steht auch die Partnerschaft zwischen ASICS und dem 12-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic, aus der nun der GEL-RESOLUTION™ NOVAK hervorgegangen ist. Beim neuesten Mitglied der GEL-RESOLUTION™ Familie kommt beste ASICS-Technologie aus dem Profi-Sport zum Einsatz, um ambitionierten Tennisspielern die nötige Stabilität auf dem Court zu verleihen.Novak Djokovic: „Motoi Oyama, Chairman, President und CEO, Representative Director, ASICS Corporation ergänzt: „Der GEL-RESOLUTION™ NOVAK ist ab Mitte Januar erhältlich und gehört zu einer ganzen Palette von neuen Produkten, mit denen ASICS in der Saison Frühling/Sommer 2018 sein Engagement im Tennissport unterstreicht.Der gemeinsam mit Novak Djokovic entwickelte GEL-RESOLUTION™ NOVAK überzeugt durch zahlreiche innovative Features, mit denen sich anspruchsvolle Tennisspieler auf dem Platz genauso agil und sicher bewegen und präsentieren können wie ihre professionellen Vorbilder. Das verstärkte laterale Element im seitlichen Vorfußbereich bietet mehr Schutz und Stabilität, während das neu gestaltete FlexionFit™- Obermaterial mit Polyurethan(PU)-Besatz für bessere Komforteigenschaften sorgt. Die externe Fersenkappe bietet maximale Stabilität und Unterstützung im Fersenbereich.Der Schuh ist ab dem 15. Januar 2018 in ASICS Stores und auf asics.com erhältlich.Details zum GEL-RESOLUTION™ NOVAK erfahren Sie im zugehörigen Produktvideo oder unter asics.com/tennis bzw. asics.com. Media Assets stehen hier zum Download bereit.