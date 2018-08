Running-Technologie mit Streetstyle-Attitüde: die neuen Modelle ASICS HYPERGEL™-SAI & HYPERGEL™-KAN

ASICS hat aktuell den neuenundals aktuelle Ergänzung der gesamten HyperGEL™ -Serie auf den Markt gebracht. Die HyperGEL™ -Serie besteht aus der Kombination einesund leistungsstarkerHyperGEL™ ´s ausgewogenes Verhältnis von Stil und Technologie garantiert einen einzigartigen Look, der in vielen Bereichen des Lebens zu Hause ist – sei es in der Sportwelt oder der Freizeit. Die HyperGEL™ Mittelsohle integriert Schaumstoff- und GEL ™ -Technologien und bietet herausragende ermüdungsresistente Dämpfungseigenschaften, die für einensorgen.HyperGEL™-SAI ist die Schnürversion der HyperGEL™-Serie und zeichnet sich durch seine ikonische asymmetrische Ösenkonstruktion aus, die vomwurde. Der HyperGEL™-KAN besitzt zudem eine externe Fersenkappe. Zusätzlich verfügt jeder Schuh der HyperGEL™-Serie über einen sechseckigen Fersen-Patch mit japanischem Schriftzug "Geist" auf der linken und "Körper" auf der rechten Seite, um die grundlegende ASICS Unternehmensphilosophie vonzu präsentieren.- GEL™ Markentechnologie in der Zwischensohle integriert- Obermaterial aus Mesh- MONO-SOCK™- Reflektierender Fersen Patch- Asymmetrisches Schnürsystem- Verfügbare Farben für Männer: Black Black & White- Verfügbare Farben für Frauen: Black Black & White- GEL™ Markentechnologie in der Zwischensohle integriert- Obermaterial aus Strick- MONO-SOCK™- Externe FersenkappeDerwird ab dem2018 und derab September weltweit bei ASICS Händlern und Online-Händlern fürerhältlich sein.Weitere Informationen über diese Produkte gibt es auf www.asics.com