Neue Serie "BEYOND CHAMPIONS": ASICS und Eurosport bringen die Welt in Bewegung

• Neue Serie auf Eurosport motiviert zu mehr Sport und Bewegung• Serie mit Gael Monfils, Anouk Vetter und Candace Hill ist exklusiv auf Eurosport zu sehen• Ausstrahlung der ersten Folge ab dem 4. April 2018 auf EurosportDie Sportperformancemarke ASICS sponsert ab sofort die Ausstrahlung der Serie „BEYOND CHAMPIONS: MOVING STORIES OF GREAT ATHLETES“, die exklusiv auf Eurosport in 54 Märkten gezeigt wird: www.beyond-champions.com Weltklasseathleten und prägende sportliche Vorbilder aus den Bereichen Tennis, Leichtathletik und Rugby werden authentisch über mehrere Jahre begleitet und ihre bewegende Geschichte auf Eurosport präsentiert. Die Initiative ist Teil der neuen Markenkampagne I MOVE ME von ASICS, die Menschen zu mehr Bewegung inspirieren und motivieren soll. Die umfangreiche Partnerschaft nutzt Eurosports Position als Nummer 1 unter den europäischen Sportsendern, um die Bedeutung von Bewegung als Schlüsselfaktor für ein glücklicheres, erfüllteres Leben zu etablieren.Die Serie ist ab dem 4. April auf Eurosport 1 und Eurosport 2 zu sehen. Sie fügt der Berichterstattung des Senders über bedeutende Sportereignisse rund um die Welt weitere Facetten hinzu und bietet einen einzigartigen Einblick in die Herausforderungen von Top-Athleten. Ebenfalls Teil der Zusammenarbeit sind umfassende digitale Angebote, darunter ein Content Hub unter dem Motto „I MOVE ME“ auf www.Eurosport.com Mit dabei sind einige der bekanntesten Sportler der Welt, die 2018 bei den wichtigsten, von Eurosport übertragenen Events antreten werden, etwa bei den French Open oder den Leichtathletik-Europameisterschaften:Tennislegende auf dem Court und Nummer 6 der Weltrangliste (Frankreich)Shooting Star des deutschen Volleyballs und Volleyballerin des Jahres 2017schnellste High-School-Sprinterin der Welt (USA)Europameisterin im Siebenkampf, Bronze bei der Leichtathletik-WM, Olympia-Finalistin (Niederlande)nationaler und internationaler 7er-Rugby-Spieler des Jahres 2016 (Südafrika)Siegerin über beide Sprintdistanzen bei den Paralympics (UK)erste Japanerin in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga für Damen WNBA (Japan)Der Schwede Mikael läuft Marathons zusammen mit seinem Sohn Hugo, der eine Behinderung hat.Jede Folge gewährt Einblicke in das Leben dieser Legenden und Champions, die Außenstehende sonst nur selten zu sehen bekommen. „“ beleuchtet verschiedene Fragen rund um das Leben von Topathleten: Wie ist ein Dasein im Rampenlicht wirklich? Wie wichtig sind die Teams hinter den Kulissen? Und welchen Preis zahlen die Sportler tatsächlich für ihre Hingabe, welche Entbehrungen sind nötig, um in ihrer Disziplin die Besten zu sein?Discovery Creative, die Kreativagentur von Discovery, der Muttergesellschaft von Eurosport, hat eigens für ASICS außerdem TV-Spots produziert, die flankierend zur Serie geschaltet werden, um so die Wirkung der neuen Markenkampagne „I MOVE ME“ zu verstärken. Inhaltlich steht das Thema „Bewegung“ im Fokus, mit Blick auf unterschiedliche Lifestyle- und Fitness-Communitys in London, Berlin, Paris und Moskau. ASICS Ambassadors werden eingehend porträtiert, hinzu kommt innovativer Content von Nutzern, der von Discovery kuratiert und mittels Cinebody gefilmt wurde. Zusammen zeigen sie mit zahlreichen Bewegtbildern, was einzelne Personen und ganze Städte dazu treibt, sportlich aktiv zu sein., sagt dazu:, kommentiert: