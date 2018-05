Jan Frodeno als Ambassador in der Asics I Move Me-Kampagne

Heute fällt der Startschuss für die Kampagne mit einem der erfolgreichsten Ausdauerathleten der Welt: Olympiasieger und Doppel-IRONMAN-Weltmeister Jan Frodeno steht in den nächsten Wochen im Fokus der integrierten digitalen Marketing-Kampagne I MOVE ME, die Menschen weltweit zu Bewegung und Sport animiert, inspiriert und motiviert, unabhängig davon, wer sie sind und welcher Sport sie persönlich begeistert.Dahinter steht ganz im Sinne der Firmenphilosophiedie Überzeugung, dass Bewegung und sportliche Aktivität der Schlüssel zu einem glücklicheren und erfüllteren Leben ist.Die Gestaltung der I MOVE ME Stories ist insbesondere auf digitale Medien ausgelegt. Der umfassende Multimedia-Plan präsentiert die Inhalte auf allen Kanälen: Social, Print und OOH gehören ebenso dazu wie ASICS-Events, die ASICS FrontRunner Community und ausgewählte Top-Athleten, wie auch Jan Frodeno, der seit 2002 ASICS Partner ist und bereits in der Vergangenheit als Botschafter der ASICS Kampagnen eine zentrale Rolle spielte.Das Leitmotiv der Frodeno-Kampagne ist zu zeigen, dass Weltklasseathleten Menschen sind, die scheitern können, die aber aus ihrem Scheitern neuen Antrieb und Motivation gewinnen, um scheinbar Unmögliches möglich zu machen. Jan Frodeno, der Perfektionist nimmt eine Niederlage zum Anlass, um noch akribischer und ausdauernder nach der „besten Version von sich selbst“ zu suchen. Sein großer Traum – das Tripel auf Hawaii – was ihm letztes Jahr durch eine Verletzung während des Rennens verwehrt blieb, ist dieses Jahr für ihn „erst Recht“ ein Traum, den er sich selbst erfüllen möchte.Food & Lycra (GB) – Leidenschaftliche Bloggerinnen zu Food- und Fitness-ThemenSteve Aoki (USA) – Electro-House-Musiker, DJ und PlattenproduzentJono Selvadurai (Neuseeland) – Ausdrucksstarker Tänzer und ganzheitlicher Fitness-TrainerSusie Chan (GB) – Langstreckenläuferin und „Supermum“Dewi Griffiths (GB) – Britischer Top-Marathonläufer und SchafzüchterLudovic Fabregas (Frankreich) – Dynamischer Weltklasse-HandballspielerPhilip Snyman (Südafrika) – Kapitän der südafrikanischen Rugby-Mannschaft Springboks SevensNovak Djokovic (Serbien) – Tennisprofi und 12-maliger Grand-Slam-SiegerPressematerialien als Download: https://we.tl/PxZO4wo3xm KONTAKT: