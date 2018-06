Die erste Teststrecke, auf der speziell mentale Stärke trainiert wird

ASICS hat gestern in London die weltweit erste Testlaufstrecke eingeweiht, die ganz auf Mentaltraining ausgerichtet ist: ein speziell präparierter 150 Meter langer Rundkurs in, ohne technisches Equipment, ohne Musik, ohne Szenerie, ohne anderen Komfort und sogar ohne Ziellinie.Der ASICS Blackout Track wurde in Zusammenarbeit mit Sportwissenschaftlern und Top-Trainern entwickelt, um alle Ablenkungen und störenden Faktoren auszuschließen, damit sich die Probanden vollkommen auf die Synchronisation von Körper und Geist konzentrieren können.Gestern waren(USA), Marathon-Bronzemedaillengewinnerin Olympische Spiele Athen 2004, der Abenteurer(UK) und der Schauspieler und Physiker(Hongkong) die Ersten, die die Strecke im Rahmen eines 10 km langenliefen. Jeder lief 66 Runden in der Dunkelheit ohne den üblichen Komfort.- Danny Bent -- Deena Kastor -Heute, am 6. Juni 2018, dem, wird auf der Strecke des ASICS Blackout Track das eigentliche wissenschaftliche Experiment durchgeführt: Ziel ist es zu demonstrieren, dassInsgesamt zehn Läuferinnen und Läufer gehen zuerst unter normalen bzw. guten Bedingungen auf den fünf Kilometer Rundkurs: bei Tageslicht, mit motivierender Musik und jubelnden Menschen als Animation. Die zweiten fünf Kilometer werden als Kontrast daraufhin in Dunkelheit, mit weißem Rauschen, um den Sound zu dämpfen, ohne Motivation, Feedback oder Technik durchgeführt.Am 7. und 8. Juni werden weitere 20 Probanden die Strecke im Rahmen einer Reihe von Testläufen absolvieren.Im Zentrum dessteht die Frage, wie sich die unterschiedlichenauf dasauswirken und wie sich die Athleten individuell verhalten, um sich mental zu fokussieren. Die vollständigen Ergebnisse des Experiments werden Ende Juni bekannt gegeben.Daswurde von(Forschungsdirektor der University of Kent's School of Sport and Exercise Sciences) und(Human Performance and Health Research Group an der University of Portsmouth) entwickelt und wird anhand von Daten wie Leistungszeiten und Herzfrequenzen ausgewertet. Die Teilnehmer vervollständigen auch den NASA Task Load Index, ein weit verbreitetes Instrument zur Beurteilung der wahrgenommenen körperlichen und geistigen Belastung, das veranschaulicht, wie diedie, selbst wenn die körperliche Leistungsfähigkeit objektiv identisch ist.„Unser Experiment trägt eine besondere Botschaft, die im Grunde auch die ASICS Philosophie widerspiegelt: „Anima Sana in Corpore Sano – ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“. Es sind nicht nur die stärksten Beine, die dich voranbringen, sondern auch die Psyche. Ist beides im Einklang, kannst du dein volles Potenzial entfalten."- Paul Miles, Chief Marketing Officer ASICS Corporation -Der ASICS Blackout Track ist das ideale Testcenter für die 25. Auflage eines derüberhaupt: des, der erste Schuh mit den Technologien FlyteFoam™ Lyte und FlyteFoam™ Propel. Durch die Möglichkeit der vollen Fokussierung auf dem Blackout Track werden die Vorteile der neuen Technologien spürbar.Um den Läufern überall einen Vorgeschmack auf die Strecke zu geben, hat Human Performance Coach Chevy Rough auf der ASICS-Website Tipps zur optimalen Nutzung der Laufleistung gegeben. ASICS erweitert die Herausforderung auch auf die Runkeeper-App, die eine neueanbietet. Läuferinnen und Läufer können hier ihre Performance zwischen Läufen mit und ohne Gadgets und Animation vergleichen.Der ASICS Blackout Track ist Teil der ASICS-Kampagne, deren Kernbotschaft ist, dass#ASICSBlackoutVideos: