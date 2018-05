Die Training Stars 2018 von Men's Health und Women's Health stehen fest!

Es ist entschieden: ASICS und Deutschlands führende Lifestyle-Magazine Men’s Health und Women’s Health haben die Sieger der Challenge „Training Star 2018“ gesucht und gefunden. Keine leichte Entscheidung für die Jury, denn alle sechs Finalistinnen und Finalisten überzeugten mit Charisma, Know-how und natürlich vor allem ihrer herausragenden Fitness, die sie in ihren ganz individuellen Moves zum Ausdruck bringen.ist Hanna Hansen (34). Die ausdrucksstarke Kickboxerin aus Köln beeindruckt uns nicht nur mit ihrem aktuellen WM-Gürtel, sondern auch mit ihrer Performance als House-DJane, Unternehmerin und Model. Mit ihrer Leidenschaft für ganz spezielle Moves und ihrer Vielseitigkeit reist die charismatische Entertainerin und Mutter einer Tochter durch die Welt und begeistert ihr Publikum mit positiver Energie und einer motivierenden Ausstrahlung.Gewinner des Titelsist Marco Colella (29), ein ausgewiesener Experte im ganzheitlichen Functional Fitness Training. Mit seiner positiven Energie packt und motiviert Marco jeden auf der Trainingsfläche ganz gleich ob als Personal – oder Group Fitness Coach. Wie er das schafft? Mit Ehrlichkeit, sportlichem Sachverstand, Einfühlvermögen und einem großen Maß an Sympathie trainiert er sich in die Herzen seiner sportlichen Schützlingen und motiviert, den ganz eigenen persönlichen „Move“ für sich zu entdecken.Auf die beiden Training Star 2018 Gewinner Hanna und Marco wartet jetzt in Women’s Health und Men’s Health eine eigene große Fitness-Story mit allem, was dazu gehört.Die Aktion „Training Star 2018“ läuft seit Ende 2015 und wurde von ASCIS gemeinsam mit den Redaktionen von Men’s Health und Women’s Health entwickelt. Im Zentrum dieses Projekts steht die Fitness-Community „ASICS Training Squad“, die über 40 Fitness- und Ernährungsspezialisten bündelt. Aus diesem Kompetenz-Team heraus wurden in aufwändigen Votings zunächst Final-Anwärter ermittelt. Von diesen Finalisten haben sich nun die oben genannten Gewinner durchgesetzt. Beide werden auch in Folge als Models und Experten für Men’s Health und Women’s Health in Szene gesetzt und von ASICS in ihrer Rolle als Training Star entsprechend gefördert.Mehr Informationen zur Challenge „Training Star 2018“ und den Gewinnern erhalten Sie auf: