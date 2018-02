ASICS nimmt Volleyball Shooting-Star Louisa Lippmann unter Vertrag

Mehrfache Deutsche Meisterin, Pokalsiegerin, Supercup-Siegerin und Volleyballerin des Jahres 2017 – die Liste der Erfolge von Louisa Lippman hat sich in den letzten beiden Jahren rasant erweitert. Nicht umsonst gilt die gebürtige Herforderin in der Szene als Shooting Star mit internationalem Potenzial, spätestens seit der Wechsel von Dresden zum Schweriner SC auch auf dem Spielfeld den Durchbruch brachte.Neben Zielstrebigkeit und Ehrgeiz überzeugt die 1,90 Meter große Spielerin vor allem auch durch ihre herausragende Athletik, die sie zum Beispiel eindrucksvoll durch einarmige Klimmzüge demonstriert. Besonders die positive Ausstrahlung und Spaß an der Bewegung, den Louisa bei allem Anspruch im Hochleistungssport vermittelt, waren der Grund, warum ASICS als einer der führenden Volleyball-Anbieter Louisa Lippmann als Gesicht für die internationale MarkenkampagneI MOVE ME gewinnen wollte.“, bestärkt Danja Müsch-Hupach, Marketing Manager ASICS Germany und ehemalige Weltklasse-Beachvolleyballerin, das neue Engagement.„ASICS ist mein absoluter Wunschpartner und ich bin stolz, als Botschafterin ab jetzt zur „Familie“ zu gehören. Ich habe in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit den Produkten gemacht und absolutes Vertrauen, das ASICS mich auf meinem ambitionierten Weg optimal unterstützt“, so Louisa Lippmann zu ihrem neuen Ausrüster.