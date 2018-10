ASICS live beim Mainova Frankfurt Marathon

15.10.18

Marathon ist Marathon – und eben doch immer wieder anders. Denn die 42,195 Kilometer sind jedes Mal ein neues Abenteuer für alle Läuferinnen und Läufer. Eines steht jedoch fest: So wie bei der diesjährigenist über Marathon noch nie berichtet worden. Ein Kinderwagen mit zwei Passagieren und Mama-Motor auf dem Weg zum Weltrekord, ein Turbo-Läufer mit 68 Jahren auf großer Mission, ein Beginner, der den Flow finden will und Deutschlands schnellste Kommissarin mit prominenter Läuferfamilie. Das sind die vier packenden Geschichten, die bei ASICS Facebook LIVE amexklusiv verfolgt und kommentiert werden können: https://www.facebook.com/ASICS.DE.CH.AT/ Kerstin ist Mutter von drei Kinder,über Halbmarathon mit Babyjogger und seit mehr als 2 Jahrzehnten leidenschaftliche Läuferin in den Bergen und auf der Straße. Zusammen mit ihren zwei ältesten Kids im Kinderwagen lief sie den Halbmarathon in 1:31:45h und peilt als nächstes den Rekord auf der vollen Distanz an. In Frankfurt muss sie dafür in einer Zeit unter 3:20h ins Ziel kommen umzu werden. Ein ambitionierter Plan, den Power-Mom Kerstin mit viel Motivation, aber vor allem mit der nötigen Lockerheit vorantreibt.Katharina Heinig hat zweifelsohneim Blut. Der Vater Wolfgang Heinig, Sprinter und ehemaliger Marathon-Bundestrainer, die Mutter Katrin Dörre-Heinig, eine ehemalige Weltklasse-Läuferin mit einer Bestzeit von 2:24,35 h. Tatsächlich stand es für Katharina lange nicht fest, ob sie überhaupt Lust hat, sich auf den langen Marathon-Weg zu machen. Doch ihr Talent für "lange Kanten" machte den Marathon zur Lieblingsdisziplin der, die sie dieses Jahr auf eineangeht.Jo, 68 Jahre alt, lief insgesamt schon 69 Marathons von 110 absolvierten Rennen unter der magischen 3 Stunden Marke. Und das obwohl Jo erst mit 36 Jahren überhaupt mit dem Laufen anfing. Aus gesundheitlichen Gründen begann er damals zunächst mit Spaziergängen, dann packte ihn die Liebe zum Laufen, die bis heute hält. SeinBis zu seinemgenauzu laufen. Ob er dieses Jahr in Frankfurt seinen 70igsten Sub-3-h-Marathon packen wird?Sein Marathon Debüt feierte Kevin in der Metropole "Marathon" selbst. Jetzt soll es die Stadt am Main sein, in der er sich wieder an die 42.195 km heranwagt. Kevin ist Sportwissenschaftler, Personal Trainer, arbeitet nebenbei als Model im Bereich Sport/Outdoor und ist viel unterwegs. Laufen ist für ihn der perfekte Ausgleich, auch wenn die Zeit oft nicht für ein strukturiertes Marathon-Training reicht. Kevin geht es darum, in Frankfurtzu erleben,und sonstigen Support zuund sich ohne Uhr, Musik, Herzfrequenzmesser oder Zielzeit einfach von der Masse immitreißen zu lassen.Die Sportmoderatoren„Buschi“ und Leichtathletik-Expertenehmen die Zuschauer mit von der Startlinie auf die längste Partymeile Frankfurts und berichten mit Kompetenz und Augenzwinkern über das kilometerlange Abenteuer von Katharina, Kerstin, Kevin und Jo. Die Chance auf eine Reise zum Zurich Barcelona Marathon und die passenden Laufschuhe warten auf die Zuschauer ebenso wie, der große und kleine Fragen seiner Fans beantwortet und ein paar handsignierte Ausgaben seines Buches „Eine Frage der Leidenschaft“ parat hält.