ASICS bringt den neuen GEL-SOLUTION SPEED™ FF und innovative GEL-COOL™ Tennisbekleidung auf den Platz

12.09.18

Der neue GEL-SOLUTION SPEED™ FF von ASICS wurde speziell entwickelt, um Geschwindigkeit und Beweglichkeit während des Spiels zu optimieren.



Dabei unterstützt das neue Premium-Modell beide Typen von Tennisspielern und deren unterschiedliche Spielweise: Leichtigkeit für Spieler mit einem schnellen, dynamischen Spiel und Stabilität für Spieler mit einer starken Performance an der Grundlinie.



Der GEL-SOLUTION SPEED™ FF ist der ideale Begleiter auf dem Platz, wenn es darum geht, jeden Lob-, Stopp- und Cross-Court-Ball zu jagen, um den nächsten Satz zu gewinnen. Drei Kern-Technologien verbinden sich in dem neuen Modell zu einem perfekten Zusammenspiel.



Tennis-spezifisches FlyteFoam™

Die ursprünglich in ASICS Performance-Laufschuhen eingesetzte FlyteFoam™- Technologie sorgt für eine leichte ermüdungsfreie Dämpfung. Jetzt wendet das ASICS Institute of Sport Science (ISS) diese Technologie auch auf Sportarten an, die mehr Dynamik in der Seiten- und Rückwärtsbewegung erfordern. Deshalb sind Tennis-spezifische FlyteFoam™-Zwischensohlen nicht nur leichter als das branchenübliche Zwischensohlenmaterial (EVA), sondern auch haltbarer.



TWISTRUSS™

TWISTRUSS™ Technologie wurde entwickelt, um einen schnelleren Richtungswechsel zu ermöglichen, ohne dass die Spieler an Geschwindigkeit verlieren. Flexkerben in der einzigartigen TRUSSTIC-Konstruktion erhöhen die Möglichkeit der Flexion bei gleichzeitig geringem Gewicht.



FLEXION FIT™

ASICS hat die FLEXION FIT-Technologie am Vorderfuß-Obermaterial integriert, um den Spielern während des gesamten Matches eine außergewöhnliche Passform und besten Komfort zu bieten.



GEL-COOL™ BEKLEIDUNG

Neben den GEL-SOLUTION SPEED™ FF-Modellen profitieren Tennisspieler auch von der Head-to-Toe GEL-COOL™-Bekleidung. Sie bietet Atmungsaktivität, und Bewegungsfreiheit, damit auf dem Platz volle Konzentration auf das Spiel möglich ist. Der GEL-COOL™ Print auf der Rückseite des Tennisshirts wurde entwickelt, um Feuchtigkeit aufzunehmen und Ventilation zwischen Haut und Stoff zu schaffen, der ein mögliches Haften des Shirts am Rücken verhindert und somit verlässlich „cool“ hält.



Der GEL-SOLUTION SPEED FF (UVP 140€) und die Tennis-Textil-Kollektion sind ab sofort im ausgewählten Fachhandel und online unter asics.de erhältlich.

(lifePR) (