Günstige Businesstickets nach Korea

Asiana Airlines bewirbt Business Travel mit September Special auf der Strecke Frankfurt - Seoul. Hin– und Rückflug können ab sofort und im Zeitraum eines Jahres bis zum 30. September 2025 gebucht werden unter der Voraussetzung eines gemeinsamen Reiseflugplans und einer Mindestgruppengröße von 2 Personen. Mit Nachlässen bis zu 44% auf der Businessrennstrecke ab Frankfurt rechnet sich die Kalkulation für Schnellentschlossene.



Die Flugverbindung nach Seoul mit der Star Alliance Fluggesellschaft wird auch während des Winterflugplans bis auf wenige Ausnahmen täglich angeboten. Auf der Flugroute ab/bis Frankfurt kommt der moderne Airbus A350 zum Einsatz.



Ob privat oder geschäftlich, ab zwei Buchungen in der Business Class bietet sich bis Ende September eine besonders günstige Gelegenheit in einem Zug die pulsierende koreanische Metropole Seoul und die komfortable Business Class der 5-Sterne Airline kennenzulernen.



Frankfurt nach Seoul, Hin- und Rückflug ab 2.578,19 € *



* Preisbeispiel p.P., einschließlich aller Steuern, Gebühren und Zuschläge, Buchungsklasse „U“, Hinflug/Rückflug im Januar, die Anzahl der Sitzplätze ist begrenzt und möglicherweise nicht an allen Tagen und für alle Flüge gleichermaßen verfügbar. Direktflug (FRA-ICN/ICN-FRA), Verfügbarkeit ab/bis Frankfurt (Flüge ab sofort - 30.09.2025), Angebot buchbar bis 30.09.2025.



Als Zubringer zum Abflug in Frankfurt bietet sich der Rail & Fly Service der Deutschen Bahn an, mit Anbindungen von/zu jedem der über 5.600 DB-Bahnhöfe deutschlandweit. Die 10 größten Bahnhöfe können direkt per City- oder Bahnhofcode (z.B. STR/ ZWS) als O/D im Ticket eingebucht werden. Alternativ als Platzhalter für alle deutschen Bahnhöfe gilt QYG. Business Class Buchungen berechtigen zur Kombination mit einem 1. Klasse Ticket. Praktisch: Eine Zugbindung gibt es nicht, das Ticket ist für alle Züge am Vortag vor Abflug oder einen Tag nach Ankunft in Frankfurt gültig.

