Frankfurt - Seoul 4 x wöchentlich mit dem Airbus A-380

Asiana Airlines steuert ab dem 07. August 2025 wieder mit dem A-380 Deutschland an. 4 x in der Woche wird die größte Linienmaschine die koreanische Hauptstadt mit Frankfurt non-stop verbinden. Die seit 2019 zum ersten Mal wieder regelmäßig zwischen Frankfurt und Seoul eingesetzte A-380 wird mit einer Kapazität von 495 Sitzplätzen an den vier Wochentagen Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag verkehren. Die erhöhte Kapazität kommt während der Sommermonate zum Einsatz und ist darüber hinaus bis in den Winterflugplan bestätigt.Die von Asiana Airlines eingesetzten A-380 sind mit einer 3-Klassenbestuhlung konfiguriert. Insbesondere die große Business Class mit 78 Sitzplätzen ist bei Vielfliegern beliebt. Der größte Teil mit 66 Sitzplätzen besteht aus der „Business Smartium“ Bestuhlung, darüber hinaus gibt es 12 individuelle Einzelkabinen, auch bekannt als Business Suiten. Ehemals First Class, sind die Suiten heute identisch ausgestattet jedoch erheblich preiswerter. Durch ein einfaches Upgrade über das Reisebüro, die Asiana Airlines Reservierungsabteilung oder die Homepage kann für 450.- EUR* (Oneway z.B. ICN-FRA) von jeder bestehenden Business Class Buchung (Buchungsklassen: J, C, D, Z) das Flugerlebnis aufgewertet werden.Ganze 417 Economy-Sitzplätze sind auf dem Main Deck und hinter der Business Class auf dem Upper Deck angeordnet. Die Economy Plätze im oberen Teil des doppelstöckigen Flugzeugs sind beliebt und lassen sich teilweise ohne Aufpreis reservieren.Wilhelm-Leuschner-Str. 760329 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 9210190E-Mail: reservationgermany@flyasiana.com / salesgermany@flyasiana.com Website: www.flyasiana.com