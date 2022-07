Asiana Airlines verbindet Frankfurt und Seoul wieder täglich

Ab dem 02. August erhöht Asiana Airlines die Anbindung nach Seoul auf einen täglichen Nonstop-Flug. Zum ersten Mal seit April 2020 wird die Strecke FrankfurtSeoul wieder 7 x wöchentlich angeboten und somit wieder mit einer Frequenz wie vor der Pandemie. Auch wegen des Einsatzes des modernen und effizienten Airbus A-350 in einer 3-Klassenbestuhlung (Economy, Economy Smartium, Business Smartium) erfreut sich die Route hoher Beliebtheit.Die Frankfurt-Seoul Flugverbindung ab dem 02. August:OZ 542 Frankfurt (FRA) Seoul (ICN): 19:00 – 13:30(+1) Uhr (täglich)OZ 541 Seoul (ICN) Frankfurt (FRA): 10:10 – 17:00 Uhr (täglich)Das Angebot passender Anschlussflugverbindungen ab Seoul wird für das Sommergeschäft aufgestockt: Tägliche Flugverbindungen ab Seoul bringen die Fluggäste nach Tokyo/Narita, Osaka/Kansai, Manila, Bangkok, Phnom Penh, Hanoi und Ho Chi Minh. Viele weitere Ziele werden darüber hinaus mehrmals wöchentlich angesteuert.Die Einreise nach Korea ist für EU-Bürger visafrei. Darüber hinaus hat das Land als einer der ersten in Asien die Quarantänepflicht aufgehoben und erleichtert es somit Touristen das Land zu bereisen. Vor Abreise in Deutschland bequem online auszufüllen sind lediglich eine Quarantäne-Informationsseite (QCODE*) sowie die kostenpflichtige und für 2 Jahre gültige Einreise-Informationsseite (K-ETA**). Für alle Passagiere auf der Durchreise werden keine Einreiseformalitäten benötigt. Bei Transitpassagieren ist der internationale Flughafen Seoul/Incheon äußerst beliebt und wird seit Jahren als 5-Sterne-Airport durch Skytrax ausgezeichnet.Als Zubringer zum Abflug in Frankfurt bietet sicher der Rail & Fly Service der Deutschen Bahn an, mit Anbindungen von/zu jedem der über 5.600 DBBahnhöfe deutschlandweit. Die 10 größten Bahnhöfe können direkt per City- oder Bahnhofcode (z.B. STR/ZWS) als O/D im Ticket eingebucht werden. Eine Zugbindung gibt es nicht, das Ticket ist für alle Züge am Vortag vor Abflug oder einen Tag nach Ankunft in Frankfurt gültig.*) https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/biz/beffatstmnt/main.do?lang=en **) https://www.k-eta.go.kr/...