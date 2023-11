Asiana Airlines mit neuer Flugverbindung nach Japan

Asiana Airlines bietet neue Flugverbindung nach Tokio Haneda. Noch bessere Flugzeiten auf der Strecke von Deutschland nach Japan ab dem 01.01.2024 während des Winterflugplans schon jetzt buchbar.

Die neue Flugverbindung auf der Strecke Seoul/Incheon nach Tokio/Haneda verspricht eine bessere Anbindung an den Flug ab/nach Frankfurt. Asiana Airlines steuert somit ab dem 01.01.2024 wieder Tokios internationale Flughäfen Haneda (HND) und Narita (NRT) an. Mit einer Gesamtflugzeit von unter 16½ Stunden stellt die Flugzeit ab Frankfurt nach Narita eine ausgezeichnete Verbindung mit einem kurzen Stopp in Korea dar. Ab Frankfurt kommt der moderne Langstreckenjet Airbus A-350 zum Einsatz, weiter nach Japan geht es mit dem neu eingeflotteten Airbus A321 Neo.



Der frühe Rückflug ab Tokios zentral gelegenen Stadtflughafen Haneda trägt dazu bei, dass nach Ankunft in Frankfurt noch bequem per Bahn oder Anschlussflug alle Endziele in Deutschland am gleichen Nachmittag erreicht werden können. Sämtliche Anschlussverbindungen ab/nach Frankfurt sind darüber hinaus kostenfrei hinzubuchbar.



Neben der Verbindung nach Tokio werden drei weitere beliebte Destinationen in Japan über den mit 5-Sternen (Skytrax) ausgezeichneten Flughafen Seoul/Incheon angeflogen. Zu den weiteren Zieldestinationen zählen Osaka (OSA), Nagoya (NGO) und Fukuoka (FUK).