Asiana Airlines kommt ab Juli mit dem Airbus A380 nach Frankfurt

Ab dem 12. Juli setzt Asiana Airlines für die Anbindung nach Seoul wieder auf den Airbus A-380. Der tägliche Nonstop-Flug wird, neben dem seit drei Jahren eingesetzten Airbus A-350, zum ersten Mal wieder mit der größten Linienmaschine der Welt bedient. Mit einer Kapazität von 495 Sitzplätzen wird die Sitzplatzkapazität an den drei Wochentagen Mittwoch, Freitag und Sonntag, zunächst bis zum 06. August an die hohe Nachfrage angepasst. An den übrigen Wochentagen kommt weiterhin die A-350 zum Einsatz.



Neben der 2-Klassenbestuhlung (Economy, Business) ist der Superjumbo noch mit 12 Business Suiten ausgestattet. Vom Platz her identisch zur alten First Class, bieten die Suiten viel Komfort und ein hohes Maß an Privatsphäre durch individuelle Schiebetüren, jedoch zu günstigeren Business Class Tarifen.



Die Economy Class des Airbus A-380 erstreckt sich über den hinteren Teil der Hauptkabine sowie über das hintere Oberdeck (wie abgebildet). Die Economy Plätze im Oberdeck sind in einer 2-4-2 Konfiguration angeordnet und gelten als besonders beliebt. Mit 87cm Sitzabstand verfügen sämtliche Economy Plätze über überdurchschnittlich viel Beinfreiheit. Das Oberdeck und das Hauptdeck sind mit mehreren Treppen miteinander verbunden.



Als Zubringer zum Abflug in Frankfurt bietet sich der Rail & Fly Service der Deutschen Bahn an, mit Anbindungen von/zu jedem der über 5.600 DB-Bahnhöfe deutschlandweit. Die 10 größten Bahnhöfe können direkt per City- oder Bahnhofcode (z.B. STR/ZWS) als O/D im Ticket eingebucht werden. Eine Zugbindung gibt es nicht, das Ticket ist für alle Züge am Vortag vor Abflug oder einen Tag nach Ankunft in Frankfurt gültig.