Airbus A380 kommt an zwei Tagen im November nach Frankfurt

Am 12. und 17. November setzt Asiana Airlines den Superjumbo auf der Strecke von Frankfurt - Seoul (Incheon / ICN) ein. An den anderen Tagen wird wie gewohnt täglich der kleinere, ebenso beliebte Flugzeugtyp A-350 die koreanische Hauptstadt mit der Mainmetropole per Nonstop-Flug verbinden. Bereits im Sommer kamen die Fluggäste in den Genuss auf der größten Linienmaschine der Welt mit einer Kapazität von 495 Sitzplätzen zu reisen.



Warum nicht den Flugplanbedingten Zwischenstopp nutzen und bis zur Anschlussverbindungen das kostenlose STPC Angebot von Asiana Airlines kennenlernen? Manche Flugverbindungen z.B. nach Australien lassen sich nonstop nicht erreichen, hier lohnt es sich in einem der angebotenen Hotels neue Energie für den Weiterflug zu sammeln und die Region vor den Toren der koreanischen Hauptstadt Seoul kennenzulernen. Aber auch bei flugplanbedingten Übernachtungen nach Japan oder China bietet sich den Reisenden die Möglichkeit eine kostenlose Hotelübernachtung in Anspruch zu nehmen. Für weitere Informationen und Buchung steht die Asiana Airlines Verkaufsabteilung in Frankfurt am Main gerne zur Verfügung.



Als Zubringer zum Abflug in Frankfurt bietet sich der Rail & Fly Service der Deutschen Bahn an, mit Anbindungen von/zu jedem der über 5.600 DB-Bahnhöfe deutschlandweit. Die 10 größten Bahnhöfe können direkt per City- oder Bahnhofcode (z.B. STR/ZWS) als O/D im Ticket eingebucht werden. Eine Zugbindung gibt es nicht, das Ticket ist für alle Züge am Vortag vor Abflug oder einen Tag nach Ankunft in Frankfurt gültig.