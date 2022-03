ASIANA AIRLINES fährt die Triebwerke hoch

Im Rahmen der aktuellen Öffnung geht Asiana Airlines jetzt den entscheidenden Schritt und erhöht ab Juni seine Frequenzen auf 5 Flüge pro Woche. Damit fliegt die mehrfach preisgekrönte Fluggesellschaft mit dem Fünf Sterne Siegel jeweils Montags, Dienstags, Mittwochs, Freitags und Sonntags. Zum Einsatz kommt der Airbus 350 900 auf der Strecke von Frankfurt nach Seoul und darüber hinaus. Das F lugzeug ist auf dem neusten Stand der Technik und kombiniert Effizienz und Nachhaltigkeit mit dem komfortabelsten Flugerlebnis das die Luftfahrt derz eit zu bieten hat. Im April nimmt Asiana wieder die Flüge nach Tokio/Narita, Osaka, Fukuoka, Nagoya und nach zwei Jahren Auszeit auch nach Honolulu/Hawaii auf. Zudem erhöht die koreanische Airline die Flugfrequenzen nach Hanoi und Saigon Geplant ist ab Juli 2022 wieder ein e tägliche Verbindung aus Deutschland an zubieten Somit haben Reisende nach Asien ganz bald erneut die Möglichkeit den Service mit einer der weltbesten Airlines in vollen Zügen zu genießen.



Südkorea öffnet endlich seine Tore



Pünktlich zum Kirschblütenf est dürfen internationale Touristen ab dem 1. April ohne Quarantäne nach Südkorea einreisen vorausgesetzt, s ie sind gegen COVID 19 geimpft und können per PCR ein negatives Testergebnis vorweisen.



Die neuen Einreisebestimmungen für Südkorea



Passinhaber von 112 Länder n , die eine Vereinbarung über eine visumfreie Einreise mit der Republik Korea abgeschlossen haben, erhalten seit dem 01. September 20 21 eine elektronische Einreisegenehmigung K ETA (Korea E lectron ic Travel Authorization) Der Einreiseprozess wird hierdurch vereinfacht und erheblich verkürzt.



Des Weiteren ist die Beantragung eines QR Codes v or Reisea ntritt verpflichtend . Diesen erhält man über da s südkoreanische Q Code System nach Eingabe der Informa tionen über Reisepassnummer, Abreiseland, Fluggesellschaft, Telefonnummer und Impfdaten. Eine Überprüfung erfolgt bei Einreise in Korea.



Im Moment bietet Asiana Airlines über die eigene Webseite eine Sonderaktion für Frühbucher an Viele Reisetage lassen sich aktuell noch bis Ende des Jahres zu sehr günstigen Preisen buchen.