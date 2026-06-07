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Historischer Meilenstein: ASB Rettungsdienst Hamburg schließt nach 15 Jahren wieder einen Haustarifvertrag ab

Faire Bezahlung, klare Regeln und echte Wertschätzung – der ASB setzt neue Maßstäbe für seinen Rettungsdienst in der Hansestadt.

(lifePR) (Hamburg, )
Der ASB Rettungsdienst Hamburg GmbH und die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft (dfeug) haben am 03. Juni 2026 auf der Interschutz 2026 in Hannover – der weltweit führenden Fachmesse für Feuerwehr, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz – einen wegweisenden Haustarifvertrag unterzeichnet. Beim ASB Rettungsdienst Hamburg gelten damit endlich wieder verbindliche, gewerkschaftlich ausgehandelte Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten. Ein echter Schritt nach vorne – für die Mitarbeitenden, für den ASB und für den Rettungsdienst in Hamburg.

„Dieser Tarifvertrag zeigt: Wir meinen es ernst mit Wertschätzung für unsere Mitarbeitenden. Faire Bezahlung, verlässliche Rahmenbedingungen und echte Entwicklungsperspektiven – das ist unser Versprechen an alle, die im ASB Rettungsdienst Hamburg arbeiten oder es werden wollen.“
Bettina Spechtmeyer-Högel, Geschäftsführerin ASB Rettungsdienst Hamburg GmbH

Was regelt der neue Haustarifvertrag?

Der Haustarifvertrag gilt ab dem 01. August 2026 und hat eine Laufzeit bis mindestens 31. Dezember 2028. Er umfasst klare, transparente Regelungen in allen wesentlichen Bereichen:
  • Wettbewerbsfähige Gehälter: Notfallsanitäter*innen erhalten in Vollzeit ein Einstiegsgehalt ab 4.000 € € brutto.
  • Attraktive Zulagen: monatliche Zulagen von bis zu 650 € zusätzlich zum Grundentgelt sowie eine Jahressonderzahlung.
  • 30 Tage Erholungsurlaub pro Jahr, bis zu 4 zusätzliche Urlaubstage für Nachtarbeit und 1 weiterer Tag ab dem 50. Lebensjahr.
  • Soziale Absicherung: 100-prozentige Aufstockung der Nettovergütung im Krankheitsfall bis zu 26 Wochen, Sterbegeld, Jubiläumsprämien und vermögenswirksame Leistungen.
  • Fortbildungen sind dem ASB wichtig und zählen als Arbeitszeit.
  • Gewerkschaftszuschuss: Der ASB übernimmt den vollen dfeug-Mitgliedsbeitrag für das gesamte Jahr.
Jetzt einsteigen: Karriere beim ASB Rettungsdienst Hamburg

Der Haustarifvertrag ist auch ein klares Signal an alle, die eine Karriere im Rettungsdienst in Betracht ziehen: Beim ASB Rettungsdienst Hamburg zählt jeder Einsatz – und wird entsprechend vergütet. Wir suchen engagierte Menschen mit Qualifikation als Notfallsanitäter*in, Rettungsassistent*in oder Rettungssanitäter*in.

„Wir wollen der Arbeitgeber sein, bei dem man im Rettungsdienst langfristig arbeiten möchte – weil die Bedingungen stimmen, weil man sich entwickeln kann und weil man weiß, dass der eigene Einsatz gesehen und anerkannt wird. Mit diesem Tarifvertrag schaffen wir genau diese Grundlage.“
Niels Ole Jaap, Geschäftsführer ASB Rettungsdienst Hamburg GmbH

Stimmen zum Tarifabschluss

Siegfried Maier, Bundesvorsitzender der dfeug: „Dieser Abschluss zeigt, dass die dfeug als Tarifpartner im Rettungsdienst angekommen ist. Für die Kolleginnen und Kollegen in Hamburg ist das ein echter Schritt nach vorne – und für uns als Gewerkschaft ein Ansporn, weiterzumachen.“

Helge Petersen, stellv. Bundesvorsitzender der dfeug: „Dieser Tarifvertrag ist ein echter Gewinn für alle Kolleginnen und Kollegen der ASB Hamburg. Faire Bezahlung, klare Regeln, mehr Sicherheit – endlich verbindlich geregelt. Ich bin stolz darauf, dass wir diesen Tarifvertrag durchgesetzt haben.“

ASB Hamburg

Die ASB Rettungsdienst Hamburg GmbH ist ein Unternehmen des Arbeiter-Samariter-Bundes und leistet im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg qualifizierten Rettungsdienst und Krankentransport. Mit einem engagierten Team aus Notfallsanitäter*innen, Rettungsassistent*innen und Rettungssanitäter*innen ist der ASB rund um die Uhr im Einsatz für die Gesundheit und Sicherheit der Hamburgerinnen und Hamburger.

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