Digital, aktiv, lebendig: ASB-Tagespflege Eimsbüttel führt innovativen CareTable ein
Neues Touchdisplay-System bringt Abwechslung und Lebensqualität für Pflegegäste und zeigt, was moderne Tagespflege leisten kann
Was ist ein CareTable?
Der CareTable ist ein digitaler Aktivitätstisch des Herstellers Senexis GmbH. Das höhenverstellbare Gerät lässt sich sowohl flach als Tisch als auch aufrecht als Monitor nutzen – je nach Bedürfnis und Situation. Die Bedienung erfolgt per Fingertipp oder mit einem speziellen Stift. Eigens entwickelte Anwendungen bieten Unterhaltung, kognitive Anregung und soziale Interaktion: von Gedächtnisspielen und Musikprogrammen bis hin zu interaktiven Bilderreisen.
"Der CareTable ist eine wunderbare Ergänzung zu unserem Angebot, mit dem wir unsere Gäste auf eine ganz neue Art ansprechen können – spielerisch, neugierig, lebendig. Es ist schön zu sehen, wie Menschen, die zunächst zögerlich sind, plötzlich mit leuchtenden Augen vor dem Bildschirm sitzen."
Sabine Buske, Leiterin der ASB-Tagespflege Eimsbüttel
Tagespflege: Unterstützung, die viele nicht kennen
Tagespflegeeinrichtungen bieten älteren und pflegebedürftigen Menschen tagsüber Betreuung, Aktivierung und soziale Gemeinschaft – während pflegende Angehörige entlastet werden. Die Kosten werden je nach Pflegegrad zu einem erheblichen Teil von der Pflegekasse übernommen. Dennoch wissen viele Familien nicht, welche Ansprüche sie tatsächlich haben.
Sabine Buske und ihr Team informieren gerne und persönlich darüber, welche Leistungen möglich sind und wie der Zugang zur Tagespflege konkret funktioniert. Interessierte Familien sind herzlich eingeladen, sich direkt in der Einrichtung beraten zu lassen.
Kneipp und Digitalisierung: Ganzheitliche Pflege im Aufbruch
Der CareTable ist Teil einer umfassenderen Entwicklung. Parallel zur digitalen Innovation arbeitet die Einrichtung in Eimsbüttel auf eine Kneipp-Zertifizierung hin. Bereits an zwei Tagen pro Woche werden Kneipp-Methoden in den Tagesablauf integriert: Armbäder, Kniegusse, Taulaufen, Barfußgehen, ein Kräutergarten sowie Mahlzeiten nach Kneipp-Grundsätzen.
Die Einrichtungsleitung und eine Kollegin haben sich zu Kneipp-Mentorinnen ausbilden lassen, eine weitere Mentorin kommt hinzu. Sobald Sabine Buske ihre Trainerin-Ausbildung abschließt, kann die offizielle Zertifizierung beantragt werden.
"Kneipp und der CareTable ergänzen sich besser, als man zunächst denken würde", so Buske. "Beides geht davon aus, dass Menschen in jedem Alter Lust auf Neues haben und ganzheitlich profitieren – körperlich, geistig und sozial."
Vorbild Langenhorn – und ein wachsendes Netzwerk
Einen wichtigen Schritt voraus ist die ASB-Tagespflege Langenhorn: Sie wurde im September 2025 als erste und bislang einzige Pflege- und Senioreneinrichtung in Hamburg offiziell mit dem Kneipp-Zertifikat ausgezeichnet. Einrichtungsleiter Sebastian Raasch absolvierte dafür eine dreiwöchige Ausbildung zum Gesundheitstrainer in Bad Wörishofen, dem Ursprungsort der Kneipp-Lehre. Die Erfahrungen aus Langenhorn sind ein wertvoller Wegweiser für die anderen ASB-Tagespflegen, die sich nun auf denselben Weg begeben.
Die ASB-Tagespflegen in Hamburg
Der Arbeiter-Samariter-Bund Hamburg betreibt fünf Tagespflegeeinrichtungen in der Stadt:
– ASB-Tagespflege Eimsbüttel, Tel.: 040 5406753, Mail: tp-eimsbuettel@asb-hamburg.de
– ASB-Tagespflege Horn, Tel.: 040 20908273, Mail: tp-horn@asb-hamburg.de
– ASB-Tagespflege Langenhorn (Kneipp-zertifiziert), 040 18138698,
Mail: tp-langenhorn@asb-hamburg.de
– ASB-Tagespflege Am Fernsehturm, Tel.: 040 833983200,
Mail: tp-fernsehturm@asb-hamburg.de
– ASB-Tagespflege Rissen, Tel.: 040 82294343, Mail: tp-rissen@asb-hamburg.de
Wer mehr über die ASB-Tagespflegen erfahren möchte, kann sich direkt in den Einrichtungen melden. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.asb-hamburg.de/senioren.